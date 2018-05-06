Ещё
Медики ответили, чем опасна еда всухомятку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики ответили, чем опасна еда всухомятку 

МедикФорум 22 минуты назад
Фото: МедикФорум
О питании всухомятку говорят в тех случаях, когда употребляются блюда или продукты с очень малым количеством жидкости. В питании современных людей много еды из разряда «всухомятку» — бутерброды, гамбургеры, картошка фри, перекусы на работе. По словам московского диетолога Ольги Кашиной-Веселовой, чем суше употребляемая человеком еда, тем больше требуется желудочного сока для ее усвоения и тем тяжелее в итоге она окажется для пищеварения. Еду-сухомятку не стоит употреблять регулярно или часто. Можно ли помочь желудку размягчить сухую пищу, запив ее жидкостью? Специалист считает, что нельзя. Как объяснила диетолог, желудок в определенный период времени способен выделять лишь определенное количество сока. Влитая в желудок вода при употреблении сухомятки разбавит сок, концентрация которого итак недостаточна для активного переваривания подобной пищи. В таком случае процесс усвоения замедляется еще сильнее, провоцируя ощущение тяжести, изжогу, отрыжку и спазмы.
«Нельзя съесть полностью блюдо-сухомятку, а затем зараз запить. Допустимо после каждого укуса запивать небольшим глотком. Но обязательно — после того как еда пережевана и проглочена, — она должна быть обработана слюной. Запивать нужно именно водой без газа», — поделилась рекомендацией диетолог.
Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были определены лучшие продукты, способные надолго подавлять аппетит.
МедикФорум: последние новости
Ученые назвали лучшие продукты для употребления в жару Маски для лица от прыщей: рецепты и советы Названы продукты, которые нельзя употреблять вместе с чаем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х18
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини35
Простой тест покажет, насколько вы умны21
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение