Медики ответили, чем опасна еда всухомятку

О питании всухомятку говорят в тех случаях, когда употребляются блюда или продукты с очень малым количеством жидкости. В питании современных людей много еды из разряда «всухомятку» — бутерброды, гамбургеры, картошка фри, перекусы на работе. По словам московского диетолога Ольги Кашиной-Веселовой, чем суше употребляемая человеком еда, тем больше требуется желудочного сока для ее усвоения и тем тяжелее в итоге она окажется для пищеварения. Еду-сухомятку не стоит употреблять регулярно или часто. Можно ли помочь желудку размягчить сухую пищу, запив ее жидкостью? Специалист считает, что нельзя. Как объяснила диетолог, желудок в определенный период времени способен выделять лишь определенное количество сока. Влитая в желудок вода при употреблении сухомятки разбавит сок, концентрация которого итак недостаточна для активного переваривания подобной пищи. В таком случае процесс усвоения замедляется еще сильнее, провоцируя ощущение тяжести, изжогу, отрыжку и спазмы.

«Нельзя съесть полностью блюдо-сухомятку, а затем зараз запить. Допустимо после каждого укуса запивать небольшим глотком. Но обязательно — после того как еда пережевана и проглочена, — она должна быть обработана слюной. Запивать нужно именно водой без газа», — поделилась рекомендацией диетолог.

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