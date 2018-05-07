Продукт недели: болгарский перец

5 интересных фактов Витамина С в перце больше, чем в лимоне и черной смородине. Съешьте всего 50 г болгарского перца, и организм получит суточную дозу аскорбиновой кислоты. Перец полезен всем, у кого начинается варикоз: укрепить сосудистые стенки нашего кровеносного русла он сможет благодаря витаминам Р и С. У вас бессонница и ни на что нет сил? Это первые признаки депрессии. Старайтесь как можно чаще употреблять болгарский перец. Ведь он поможет наполнить ваш организм витаминами. Помните, что тепловая обработка понижает полезные свойства перца, так что желательно его есть в свежем виде, например, в салатах. В крайнем случае — замораживать впрок. У каждого цвета перца есть свой секрет. Так, если цвет овоща желтый, он даст фору своим собратьям красного и зеленого цвета в том, что касается аскорбиновой кислоты. В одном перце содержится витамина С на пять дней! Зеленый перец — лучший выбор для тех, кто худеет: 20 ккал в 100 г продукта. Также он ускоряет обмен веществ и снижает уровень «плохого» холестерина до приемлемых цифр. Перец, фаршированный кускусом с оливками Вам понадобится: болгарский перец — 10 шт. кускус — 150 г орешки кедровые — горсть оливки без косточек лук репчатый — 2 шт. морковь — 1 шт. зелень — 1 пучок мята для украшения растительное масло соль, специи Приготовление: Очистите и нарежьте лук и морковь. Потушите их на растительном масле, чтобы они пропитались ароматами, но не дошли до золотистого цвета. Порубите мелко зелень и добавьте к овощам. Кускус промойте и перемешайте с зажаркой. Добавьте нарезанные кружками маслины и кедровые орешки. Посолите и приправьте специями. Получится начинка для фарширования перцев. Перцы вымойте и разрежьте пополам вдоль. Наполните их поровну фаршем. Влейте в каждый перец по 3-4 столовые ложки воды, на дно формы тоже налейте воды, чтобы она полностью его покрыла. Отправляйте овощи в духовку на 40 минут. Сверху фаршированные перцы нужно прикрыть фольгой, которая снимается за 10-15 минут до готовности блюда. Можно приготовить традиционный соус для кускуса из оливкового масла с добавлением перца, чеснока, кориандра, куркумы и соли. Или посыпать за пять минут до готовности перец тертым сыром. Украсьте листиками мяты. Фото: shutterstock.com