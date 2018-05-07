Пять мифов о полезной для здоровья человека клетчатке*

Ученые установили, что употребление клетчатки снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника.

Когда вы спросите кого-либо, что он знает о клетчатке*, вам наверняка ответят, что это нечто, содержащееся в зерновых, отрубях, бобовых, и тут же сменят тему.

*Клетчатка — это пищевые волокна в некоторых видах продуктов (зерновые, бобы и др.), которые не перевариваются пищеварительными ферментами человека, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника.

Британское министерство здравоохранения провело исследование по вопросам питания населения, чтобы выяснить, получают ли англичане рекомендованные 30 граммов клетчатки в день. Оказалось, люди в среднем потребляют не более 18 граммов клетчатки в сутки. Также выяснилось, что только шесть процентов опрошенных знают о пользе клетчатки для здоровья.

Оказалось, причиной тому — мифы о пищевых волокнах, в которые верят люди. Эксперты составили ТОП-5 мифов, чтобы подсказать людям, какие убеждения, относительно полезной пищи, стоит пересмотреть.

Как минимум потому, что клетчатка предотвращает запор, вздутие живота и даже увеличение веса, поскольку волокна помогают пищеварению, позволяя питательным веществам лучше усваиваться организмом.

Также клетчатка позволяет чувствовать себя сытым дольше между приемами пищи. Ученые считают, что употребление большого количества клетчатки снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака кишечника.

МИФ №1: Я получаю достаточно клетчатки из рациона

Выяснилось, что 61 процент британцев обманывают себя, считая, что получают достаточное количество пищевых волокон из пищи.

— Простая замена белого хлеба на бездрожжевой, цельнозерновой или ржаной, белых макарон на изделия из цельнозерновой муки и белого риса (коричневого цвета) может существенно увеличить количество потребляемой клетчатки, без ущерба для вкуса, — цитирует доктора Ранджа Сингха портал healthista.com.

МИФ №2: Клетчатка — это отруби, бобы и злаки

Пищевые волокна содержатся в орехах, семенах, фруктах. 20 граммов семян кунжута, которыми можно посыпать жаркое, содержат 2,4 грамма пищевых волокон, что безусловно пополнит запас клетчатки в организме.

МИФ №3: Все пищевые волокна одинаковы

Существует два типа волокон, растворимых и нерастворимых. Растворимые волокна содержатся в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, фасоли, чечевице, горохе и некоторых фруктах и овощах. Некоторые типы растворимых волокон — к примеру, овсяные отруби — могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Нерастворимые пищевые волокна содержатся в таких продуктах, как пшеничные отруби, овощи и цельные зерна. Большинство продуктов содержат как растворимые, так и нерастворимые волокна.

МИФ № 4: Любые фрукты и овощи обеспечивают организм пищевыми волокнами

Верно то, что все овощи и фрукты действительно обеспечивают организм клетчаткой, но некоторые содержат ее в переизбытке. Особенно высокий процент волокон в овощах — горохе, брокколи, брюссельской капусте и артишоке, а также бобах и чечевице. Это же касается фруктов. Конечно, вы не можете съесть с кожурой банан или апельсин, но яблоко с кожурой будет отличной добавкой к здоровому рациону, так как кожура содержит не только клетчатку, но и антиоксиданты.

— Просто оставляя кожуру на картофеле, моркови и других корнеплодах, а также огурцах и редисе, можно увеличить потребление клетчатки, — говорит доктор Сингх, который признался, что практикует даже поедание плодов киви с кожурой, так как в ней больше витамина С, чем в апельсине.

МИФ № 5: Детей невозможно заставить есть клетчатку

Дети любят сладкое, поэтому доктор Сингх советует нарезать морковные палочки, оставив кожуру на плодах — так морковь сохранит сладость. Также кусочки вареной курицы можно обсыпать цельнозерновой мукой, что также добавит в рацион полезных пищевых волокон.

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