Ещё
СМИ рассказали о маркировке продуктов по типу «светофор»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ рассказали о маркировке продуктов по типу «светофор» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В России летом текущего года стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу «светофор». Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, на продукты будет нанесена специальная цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров.
Как отмечается, Роспотребнадзор выделил продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.
Данная категория будет маркирована тремя цветами по типу «светофора»: красным при превышении суточной нормы соли, сахара и трансжиров, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе.
В ведомстве считают, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением и диабетом второго типа.
Ранее сообщалось, что в России начнут маркировать блузки, постельное белье и фотоаппараты.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт рассказала, как правильно приготовить шашлык У 122-килограммового регбиста обнаружили "картофельную зависимость" Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х25
Жди меня: трагедия Валентины Серовой
Летучая показала «персик» в красном бикини35
Что значит, если у женщины узкие бедра26
Простой тест покажет, насколько вы умны21
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение