10 интересных фактов про сало

СодержаниеГде обитают настоящие салоеды?Как распознать вкусный деликатес?Интересные факты о салеСало показано не всемЭто источник холестеринаСало в шоколаде — не выдумкаБекон — лучшее начало дняСало не стоит есть натощакМного жира и нет углеводовНельзя жарить и есть в сыром виде«Сальная диета» — злоПроисхождение имеет значениеХорошее сало — есть!

Украинское сало обязательно с чесноком, американское содержит прожилки мяса, венгерское — обвалянное в красном перце, а белорусское обильно приправлено специями. Но каким бы ни было сало, к нему невозможно остаться равнодушным! Не потому ли жители разных стран мира спорят до сих пор, где обитают лучшие салоеды?

Где обитают настоящие салоеды?

Родиной свиного сала, как продукта питания, считается Италия. Там больше трех тысяч лет тому назад возникла идея использовать сало в качестве дешевой и калорийной пищи для рабов, которые трудились на мраморных каменоломнях. Лучшие куски свиной тушки в то время доставались патрициям (богатым людям) — в сочетании с ананасами и специями, а самые жирные ломтики перепадали беднейшим. Они и научились заготавливать его впрок — засаливать, коптить или оставлять для вызревания.

В Италии «родился» и самый почитаемый вид сала в мире — Lardo di Colonnata. Готовили его в специальных корытах, высеченных из каррарского мрамора.

Знатоки рассказывают, что именно мрамор обеспечивает продукту необходимую температуру и влажность, а кроме того является природным консервантом. Все это помогает салу вызревать, благодаря чему получается деликатес с уникальным вкусом и ароматом. Так, император Юстиниан на законодательном уровне обязал поставлять Lardo в армию, чтобы легионеры имели достаточно сил и энергии для участия в походах и сражениях.

Сегодня Lardo может попробовать каждый желающий. Но далеко не факт, что он предпочтет итальянский продукт своему «родному» — национальному достоянию!

Факт!

Русские и украинцы обожают свое «сало», немцы ратуют за «шпек», поляки готовы сражаться за «слонину», а американцы за «бекон». У каждой нации свой рецепт приготовления продукта, а вот польза от разных видов — одинакова. Ведь сало просто невозможно испортить!

Как распознать вкусный деликатес?

Хорошее сало буквально тает во рту, обволакивает насыщенным ароматом специй или приятно пахнет сладковатыми нотами. Если его попробовать проткнуть зубочисткой, она легко войдет, что укажет на свежесть продукта.

Перед покупкой сала всегда нужно обращать внимание на его цвет. Молодое сало бледно-розовое или белое. А если деликатес имеет сероватый или желтый оттенок, его лучше оставить в магазине — это старое сало.

Шкурка продукта должна быть желтоватого или коричневого оттенка, отлично, если она пахнет дымком, это значит, что сало смолили.

Толщина продукта не должна превышать четырех сантиметров. Кусочки до 2,5 сантиметров и больше 5 считаются «некондицией», их стараются не использовать для засолки. Слишком толстое сало говорит о том, что свинью кормили кое-как, а значит, его польза организму сомнительна.

А вы знали?

Самое вкусное сало у свиней, вскормленных картофелем, свеклой, морковью, кашами, супами и другими «объедками» с хозяйского стола и иногда в качестве десерта употребляющих желуди. А вот свиньи, выращенные на фермах, с применением всевозможных добавок и стимуляторов роста, дают сало с химическим привкусом, который не способны «перебить» никакие кулинарные хитрости и уловки.

Интересные факты о сале Сало показано не всем

Сало, точно так же, как и свинину, запрещено есть представителям разных религий. Его не едят мусульмане и евреи. В противовес им в Лас-Вегасе существует Объединенная церковь бекона, которая собирает под своим сводом не столько любителей сала, сколько атеистов и скептиков. На сегодняшний день у этого культа 13 тысяч последователей, которые выступают против привилегированности других религий и даже проводят церемонии — к примеру, свадебные обряды.

Это источник холестерина

Сало действительно содержит холестерин, но его количество значительно уступает содержанию последнего в сливочном масле и даже креветках. Помимо прочего, продукт изобилует полезными веществами — витаминами A, E и D, а также селеном.

Сало в шоколаде — не выдумка

В США, а также в Украине можно купить деликатес под названием «сало в шоколаде». Это ломтики бекона, полностью или частично покрытые тонким слоем молочного или темного шоколада, присыпанные солью, рублеными фисташками или миндалем. Популярностью у населения они не пользуются, а вот туристов привлекают.

Факт!

В зависимости от способа приготовления сала, он имеет разные названия. Так, «шкварками» называют мелкие жареные кусочки, «смальцем» — растопленное сало, а «шпиком» — подкожное сало свиньи в соленом или копченом виде. Грудинкой в России называют ломтики сала, в которых есть прожилки мяса, и это же сало в США носит название «бекон».

Бекон — лучшее начало дня Для 89% британцев бекон является обязательной составляющей завтрака. Помимо него, утренний прием пищи включает яйца, сосиски, бобовые и тосты. Такой же завтрак актуален для 50% американцев.

Сало не стоит есть натощак

Это не только дурной тон, но и прямая угроза здоровью. Жирные ломтики деликатеса, съеденные на голодный желудок, заставляют поджелудочную железу работать на запредельных усилиях, что нередко приводит к появлению болевых ощущений, а иногда и к возникновению панкреатита.

Много жира и нет углеводов

Стограммовый кусочек сала может обогатить организм 700-900 ккал. При этом он содержит полезные насыщенные жиры. Как раз по этой причине его рекомендуют включать в меню людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, а также тех, кто проживает в холодных регионах — например, в Сибири.

На заметку!

Советских солдат во время Великой Отечественной Войны, когда продовольствия не хватало и были проблемы с хранением продуктов, спасало три «С» — спирт, сало и сухари.

Нельзя жарить и есть в сыром виде

Врачи не рекомендуют употреблять сырые кусочки сала, поскольку высокий риск инфицирования. При этом еще большую опасность представляет жареный деликатес. Сам по себе жирный продукт становится еще более жирным, что может привести к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Оптимальный способ употребления сала — в соленом или копченом виде. Но не больше 50 граммов в день!

«Сальная диета» — зло В последнее время в мире набирает популярность «диета на сале», которая исключает из рациона все продукты, кроме деликатеса, при этом гарантируя снижение веса. Но как показывает практика врачей, это один из самых опасных вариантов монодиет, который с большой долей вероятности приведет человека на больничную койку. Похудеть на такой диете и вовсе — невозможно!

Происхождение имеет значение

Любителям сала в России лучше покупать продукт, который изготовлен отечественным производителем. В разных странах мира свои требования к выращиванию свиней. Так, в США 80% свиней кормят стимулятором роста — Ractopamine, который запрещен в странах Европы, Китае и России. И хотя FDA считает, что данный препарат абсолютно безопасен, это не так. Опыты на животных показали, что препарат приносит вред здоровью.

У свиней наблюдается гиперактивность, нарушаются двигательные возможности (свиньи не могут ходить), наблюдаются переломы конечностей (из-за стремительного роста). Исследования, проведенные на шести добровольцах — молодых мужчинах с крепким здоровьем, были приостановлены из-за возникновения неблагоприятных побочных эффектов при приеме Ractopamine.

А вы знали?

Король рок-н-ролла Элвис Пресли любил летать в Денвер — в крупнейший город США, столицу штата Колорадо — просто для того, чтобы полакомиться огромным бутербродом, состоящим из булки, слоя виноградного желе, арахисового масла и большого ломтика сала.

Хорошее сало — есть!

В ноябре 2017-го года эксперты общественной организации «Росконтроль» отправили в лабораторию 6 образцов шпика. При этом два деликатеса из шести не прошли самый главный тест — на безопасность. У продукции торговых марок «Велком» и «Мясной дом Бородина» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

К покупке рекомендованы деликатесы брендов Fine Life, «Великолукский мясокомбинат» и «Марти». Шпик указанных производителей имеет хорошие органолептические свойства и безопасен для здоровья.

Сало — высокожирный, калорийный и соленый продукт. Сало состоит практически полностью на 90% из животных жиров, содержит также небольшое количество белка до 2-2,5%, минералы (фосфор, медь, цинк, селен, железо и др.) и жирорастворимые витамины (А, Е, D). Сало содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и соленое сало содержит большое количество хлорида натрия.

Калорийность сала 780 ккал на 100 г, что немного ниже калорийности растительного масла (880 ккал) и чуть выше калорийности сливочного масла (720 ккал).

Сало, как высококалорийный продукт, может способствовать набору массы тела у людей с ее дефицитом, давать много энергии ослабленным людям или с высокими энергетическими тратами.

Не рекомендуется употреблять более 1 тонкого кусочка сала в день или использовать его дозированно только для приготовления блюд, при этом важно учитывать калорийность употребляемого сала в общей доле калорийности, количества употребляемых в день жиров и с учетом их соотношения с растительными жирами.

Учитывая то, что продукт очень калориен и содержит много жиров, сало не рекомендуется людям с ожирением, с нарушениями липидного обмена, атеросклерозом.

Из-за большого количества соли сало не рекомендуется также и людям с повышенным давлением.

Сало способствует опорожнению желчного пузыря, поэтому не рекомендуется при желчнокаменной болезни.

Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!