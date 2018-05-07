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Еда на вынос: три простых рецепта для обеда вне дома
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Еда на вынос: три простых рецепта для обеда вне дома 

Letidor.ru 16 минут назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
Почти у каждой хозяйки рано или поздно встает вопрос: что же приготовить в этот раз, чем побаловать себя или мужа? Ваши старые фирменные и проверенные временем рецепты всегда будут любимы членами вашей семьи, но иногда хочется их чем-то удивить.
Как раз для таких случаев мы предлагаем вам посмотреть видеорецепт трех разных блюд, которые отлично подойдут для обеда или перекуса в офисе. Пошаговая инструкция поможет вам без труда приготовить рис с овощами и колбасой, салат с беконом и рукколой, а также панини с моцареллой.
Все рецепты можно усовершенствовать и поменять ингредиенты в зависимости от ваших предпочтений. Так, колбасу в первом блюде можно заменить курицей, предварительно обжарив ее, а рукколу можно заменить другими салатными листьями.
Смотрите видео, готовьте с удовольствием и балуйте вкусными блюдами своих близких!
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