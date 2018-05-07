Еда на вынос: три простых рецепта для обеда вне дома

Почти у каждой хозяйки рано или поздно встает вопрос: что же приготовить в этот раз, чем побаловать себя или мужа? Ваши старые фирменные и проверенные временем рецепты всегда будут любимы членами вашей семьи, но иногда хочется их чем-то удивить.

Как раз для таких случаев мы предлагаем вам посмотреть видеорецепт трех разных блюд, которые отлично подойдут для обеда или перекуса в офисе. Пошаговая инструкция поможет вам без труда приготовить рис с овощами и колбасой, салат с беконом и рукколой, а также панини с моцареллой.

Все рецепты можно усовершенствовать и поменять ингредиенты в зависимости от ваших предпочтений. Так, колбасу в первом блюде можно заменить курицей, предварительно обжарив ее, а рукколу можно заменить другими салатными листьями.

Смотрите видео, готовьте с удовольствием и балуйте вкусными блюдами своих близких!