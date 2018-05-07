Худейте со вкусом: меню на понедельник от Екатерины Михайленко

Кальмары, фаршированные грибами, овсяное печенье с яблоками — спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко поделилась сбалансированным меню на понедельник.

Завтрак

Печеные сырники

Творог обезжиренный — 250 г Банан — 1 шт. Мука овсяная — 2 ст. л. Яйцо — 1 шт. Изюм — по вкусу

Взбейте яйцо вилкой, пюрируйте банан — его нужно размять с творогом. Добавьте муку и изюм. Сформируйте мокрыми руками сырники, выложите на пергамент. Выпекайте 40 минут при 200 градусах.

Перекус

Яблоко зеленое, орехи (фундук — 10 шт.)

Кальмары, фаршированные грибами

Грибы — 80 г Лук — ½ 1 яйцо Сухой рис — 25 г Кальмары — 200 г Сметана 10% — 1 ст.л.

Порежьте мелко грибы, нашинкуйте ½ лука и тушите в течение десяти минут. Добавьте соль и перец по вкусу. Отварите яйцо и мелко порежьте. Также отварите 25 г риса и добавьте его с яйцом к грибам, перемешайте и заправьте сметаной 10%. Варите кальмары в течение двух минут, фаршируйте их и закрепите зубочисткой края. Отправьте в духовку на 15 мин.

Перекус

Овсяное печенье с яблоком

Овсяные хлопья — 170 г Кефир 1% — ½ ст.л. Яблоки — 1 шт. Изюм — 15 г Мед — 1 ч.л.

Смешайте овсянку с кефиром, чтобы получилась каша, но не жидкая. Оставьте на полчаса, затем добавьте тертые яблоки, изюм и мед. Выкладывайте смоченными руками на противень с пекарской бумагой. Выпекайте при 200 С в течение 20-30 минут.

Запеченные куриные котлеты

Куриная грудка — 150 г Морковь — ½ Лук — ½ Сыр твердый— 30 г Соль Перец

Прокрутите куриную грудку, морковь и лук в мясорубке и добавьте твердый сыр. Посолите и поперчите, сформируйте котлеты и запекайте в духовке около 30 минут. На гарнир порежьте салат из свежих овощей.