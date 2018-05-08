Худейте со вкусом: меню на вторник от Екатерины Михайленко

Овсяная каша на кокосовом молоке с яблоком и корицей, постная говядина, тушеная в томатном соусе, — спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко поделилась сбалансированным меню на вторник.

Завтрак

Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяные хлопья — 50 г Кокосовое молоко и воды — 1:2 Яблоко — ½ Корица — 1 ч.л.

Сварите 50 г овсяных хлопьев на 1:2 кокосовом молоке и воды. Добавьте порезанное яблоко и 1 ч.л. корицы.

Перекус

Груша, творог 5% — 200 г.

Говядина, тушеная в томатном соусе

Постная говядина — 200 г Морковь — ½ шт. Лук — ½ шт. Соль — 1 ч.л. Лавровый лист Томатная паста — 2 ст.л. Чеснок — 2 зубчика Паприка — 1ст. л. Соль Перец Перец сладкий — ½ шт.

Порежьте говядину кубиками, нашинкуйте морковь ½ шт. и лук ½ шт. Отправьте все в кастрюлю и залейте 500 мл воды. Добавьте 1 ч.л. соли и лавровый лист, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите мясо примерно 1,5 ч до мягкости. Томаты в собственном соку или томатную пасту (2 ст.л.) добавьте к мясу. Выдавите 2 зубчика чеснока, добавьте паприку (1ст. л.), соль, перец. Порежьте сладкий перец (1/2 шт.), добавьте его и тушите еще 20 мин.

В качестве гарнира отлично подойдет 150 г гречки.

Перекус

Овощной салат с 1 ст.л оливкового масла, 2 ржаных хлебца с творожным сыром

Морской окунь с овощным салатом

Приготовьте 150 г морского окуня на пару, а на гарнир — свежие зеленые овощи (салат «айсберг»/руккола, огурцы).