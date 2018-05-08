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Худейте со вкусом: меню на вторник от Екатерины Михайленко
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Худейте со вкусом: меню на вторник от Екатерины Михайленко 

BeautyHack.ru 8 мая 2018
Фото: BeautyHack.ru
Овсяная каша на кокосовом молоке с яблоком и корицей, постная говядина, тушеная в томатном соусе, — спортивный диетолог-нутрициолог Екатерина Михайленко поделилась сбалансированным меню на вторник.
Завтрак
Овсяная каша на кокосовом молоке
Овсяные хлопья — 50 г Кокосовое молоко и воды — 1:2 Яблоко — ½ Корица — 1 ч.л.
Сварите 50 г овсяных хлопьев на 1:2 кокосовом молоке и воды. Добавьте порезанное яблоко и 1 ч.л. корицы.
Перекус
Груша, творог 5% — 200 г.
Говядина, тушеная в томатном соусе
Постная говядина — 200 г Морковь — ½ шт. Лук — ½ шт. Соль — 1 ч.л. Лавровый лист Томатная паста — 2 ст.л. Чеснок — 2 зубчика Паприка — 1ст. л. Соль Перец Перец сладкий — ½ шт.
Порежьте говядину кубиками, нашинкуйте морковь ½ шт. и лук ½ шт. Отправьте все в кастрюлю и залейте 500 мл воды. Добавьте 1 ч.л. соли и лавровый лист, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите мясо примерно 1,5 ч до мягкости. Томаты в собственном соку или томатную пасту (2 ст.л.) добавьте к мясу. Выдавите 2 зубчика чеснока, добавьте паприку (1ст. л.), соль, перец. Порежьте сладкий перец (1/2 шт.), добавьте его и тушите еще 20 мин.
В качестве гарнира отлично подойдет 150 г гречки.
Перекус
Овощной салат с 1 ст.л оливкового масла, 2 ржаных хлебца с творожным сыром
Морской окунь с овощным салатом
Приготовьте 150 г морского окуня на пару, а на гарнир — свежие зеленые овощи (салат «айсберг»/руккола, огурцы).
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