Сальмонелла под шубой: в Роспотребнадзоре рассказали, что нашли в салатах из челябинской «Ленты»

После проверки Роспотребнадзором в гипермаркетах «Лента» приостановили производство, хранение и продажу салатов. Причиной стало массовое отравление челябинцев, которые на прошлой неделе ели «Селёдку под шубой» и «Мимозу» из этих магазинов. Проверка также ожидает птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла сети яйца для приготовления салатов.

— Все пострадавшие употребляли салаты, изготовленные и приобретенные в магазинах сети «Лента», — сообщили 74.ru в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. — Во всех салатах содержались вареные яйца и майонез. Изготовили их в ночную смену 1 мая, а реализовали днём 1 и 2 мая. В ходе внеплановой проверки установлены многочисленные нарушения технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В итоге собственное производство в «Ленте» приостановили, с реализации сняли более 141 килограмма салатов, 78 сотрудников цехов отправили на внеплановый медосмотр. На анализы в лабораторию также передали материалы от больных, пробы сырой и готовой продукции из «Ленты», а также питьевую воду из цехов и дезинфицирующие средства.

— У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. То же самое обнаружилось и в одном из салатов — в «Селёдке под шубой», — добавили в Роспотребнадзоре. — Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица — ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждёт также птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов.

По последним данным, в больницах после употребления салатов из «Ленты» оказались 18 человек. Первые пострадавшие начали обращаться за помощью медиков 4 мая. Тогда сообщалось о семи госпитализированных. После этого руководство «Ленты» пообещало провести проверку всего собственного производства и персонала в Челябинске.

В 2014 году в Челябинске от остановки сердца скончалась 20-летняя Дарья Жиленкова. Мать девушки уверена, что сердце не выдержало после сильнейшей аллергической реакции, вызванной употреблением купленного в магазине Spar салата «Гранатовый браслет», в составе которого не был указан грецкий орех.

В 2018 году отдыхающие в санатории «Урал» заявили о массовом отравлении. Там восемь человек заболели острой кишечной инфекцией.