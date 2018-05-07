Ещё
Сальмонелла под шубой: в Роспотребнадзоре рассказали, что нашли в салатах из челябинской «Ленты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сальмонелла под шубой: в Роспотребнадзоре рассказали, что нашли в салатах из челябинской «Ленты» 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
После проверки Роспотребнадзором в гипермаркетах «Лента» приостановили производство, хранение и продажу салатов. Причиной стало массовое отравление челябинцев, которые на прошлой неделе ели «Селёдку под шубой» и «Мимозу» из этих магазинов. Проверка также ожидает птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла сети яйца для приготовления салатов.
— Все пострадавшие употребляли салаты, изготовленные и приобретенные в магазинах сети «Лента», — сообщили 74.ru в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. — Во всех салатах содержались вареные яйца и майонез. Изготовили их в ночную смену 1 мая, а реализовали днём 1 и 2 мая. В ходе внеплановой проверки установлены многочисленные нарушения технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
В итоге собственное производство в «Ленте» приостановили, с реализации сняли более 141 килограмма салатов, 78 сотрудников цехов отправили на внеплановый медосмотр. На анализы в лабораторию также передали материалы от больных, пробы сырой и готовой продукции из «Ленты», а также питьевую воду из цехов и дезинфицирующие средства.
— У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. То же самое обнаружилось и в одном из салатов — в «Селёдке под шубой», — добавили в Роспотребнадзоре. — Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица — ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждёт также птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов.
По последним данным, в больницах после употребления салатов из «Ленты» оказались 18 человек. Первые пострадавшие начали обращаться за помощью медиков 4 мая. Тогда сообщалось о семи госпитализированных. После этого руководство «Ленты» пообещало провести проверку всего собственного производства и персонала в Челябинске.
В 2014 году в Челябинске от остановки сердца скончалась 20-летняя Дарья Жиленкова. Мать девушки уверена, что сердце не выдержало после сильнейшей аллергической реакции, вызванной употреблением купленного в магазине Spar салата «Гранатовый браслет», в составе которого не был указан грецкий орех.
В 2018 году отдыхающие в санатории «Урал» заявили о массовом отравлении. Там восемь человек заболели острой кишечной инфекцией.
74.ru: последние новости
Семь челябинцев попали в больницу, поев салаты из сетевых магазинов Уронила и не вернулась: белка-«кукушка» оставила детёныша в челябинском зоопарке «Какой хороший мальчик»: челябинец на улице пристал к второкласснику, пообещав ему сладостей
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х40
Виктория Боня удивила асиметричной грудью4
Летучая показала «персик» в красном бикини35
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами43
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение