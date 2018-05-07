Просто и оригинально. Рецепты салатов, десертов и коктейлей за 100 рублей

На днях в Волгограде прошел кулинарный фестиваль, на котором повара и блогеры приготовили холодные блюда, кондитерские изделия и напитки в расчете на одного человека за 100 рублей. Наиболее интересные из них — салаты с креветками и авокадо, слойки со сливочным сыром и карамельным соусом, коктейль с лаймом — в материале «АиФ-Волгоград»

Салаты

«Бешенный цыпленок». В его состав входят следующие ингредиенты:

Копченая курица — 50 грамм;Огурец 30 грамм (примерно четверть овоща);Помидор 30 грамм;Сыр 20 грамм;Маслины — 3-4 штуки;Морковь 30 грамм;Майонез и соль по вкусу.

«Витаминная сотня»:

Креветки — 6-8 штук;Авокадо — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Огурец — 30 грамм;Болгарский перец — 30 грамм;Лимонная заправка и соль по вкусу.

«Морской бриз»:

Тунец консервированный — 40 грамм;Краснокачанная капуста — 70 грамм;Очищенный огурец — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Зерновая горчица — 5 грамм;Соль, оливковое масло и бальзамический уксус по вкусу.

«Женский перфекционизм»:

Ветчина — 40 грамм;Огурец — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Болгарский перец — 30 грамм;Оливки — 4-6 штук;Майонез по вкусу.

Десерты

«Графские уголки»:

Слоеное тесто;Ягоды — клубника, малина и черника;Снежок.

Купите готовое слоеное тесто, нарежьте на небольшие треугольники. Последние смажьте снежком, «склейте». Выпекайте слойки при температуре 220 градусов 5-10 минут. Когда достанете слойки из духовки, украсьте их сверху кусочками клубники. Можете также сверху полить растопленным шоколадом.

«Райское наслаждение»:

Карамельный соус;Сливочный сыр;Слойки;Фрукты или ягоды.

Купите готовое слоеное тесто, нарежьте на небольшие треугольники. Последние смажьте сливочным сыром, «склейте». Выпекайте слойки при температуре 220 градусов 5-10 минут. Когда достанете слойки из духовки, украсьте их сверху кусочками клубники. Можете также сверху полить растопленным шоколадом или карамельным соусом.

Напитки:

Коктейль «Авитаминоз»:

Сок 1-2 апельсинов;Сок одного лайма;Минеральная вода — 100 миллилитров;Корень лимонника;Шалфей.

Коктейль «Разбитые мечты»:

Сок 1-2 апельсинов;Сок одного лайма;Сироп клубничный 1-2 чайные ложки;Лимонад типа Schweppes или Sprite — 100 миллилитров.