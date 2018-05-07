Просто и оригинально. Рецепты салатов, десертов и коктейлей за 100 рублей 

На днях в Волгограде прошел кулинарный фестиваль, на котором повара и блогеры приготовили холодные блюда, кондитерские изделия и напитки в расчете на одного человека за 100 рублей. Наиболее интересные из них — салаты с креветками и авокадо, слойки со сливочным сыром и карамельным соусом, коктейль с лаймом — в материале «АиФ-Волгоград».
Салаты
«Бешенный цыпленок». В его состав входят следующие ингредиенты:
Копченая курица — 50 грамм;Огурец 30 грамм (примерно четверть овоща);Помидор 30 грамм;Сыр 20 грамм;Маслины — 3-4 штуки;Морковь 30 грамм;Майонез и соль по вкусу.
«Витаминная сотня»:
Креветки — 6-8 штук;Авокадо — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Огурец — 30 грамм;Болгарский перец — 30 грамм;Лимонная заправка и соль по вкусу.
«Морской бриз»:
Тунец консервированный — 40 грамм;Краснокачанная капуста — 70 грамм;Очищенный огурец — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Зерновая горчица — 5 грамм;Соль, оливковое масло и бальзамический уксус по вкусу.
«Женский перфекционизм»:
Ветчина — 40 грамм;Огурец — 30 грамм;Помидор — 30 грамм;Болгарский перец — 30 грамм;Оливки — 4-6 штук;Майонез по вкусу.
Десерты
«Графские уголки»:
Слоеное тесто;Ягоды — клубника, малина и черника;Снежок.
Купите готовое слоеное тесто, нарежьте на небольшие треугольники. Последние смажьте снежком, «склейте». Выпекайте слойки при температуре 220 градусов 5-10 минут. Когда достанете слойки из духовки, украсьте их сверху кусочками клубники. Можете также сверху полить растопленным шоколадом.
«Райское наслаждение»:
Карамельный соус;Сливочный сыр;Слойки;Фрукты или ягоды.
Купите готовое слоеное тесто, нарежьте на небольшие треугольники. Последние смажьте сливочным сыром, «склейте». Выпекайте слойки при температуре 220 градусов 5-10 минут. Когда достанете слойки из духовки, украсьте их сверху кусочками клубники. Можете также сверху полить растопленным шоколадом или карамельным соусом.
Напитки:
Коктейль «Авитаминоз»:
Сок 1-2 апельсинов;Сок одного лайма;Минеральная вода — 100 миллилитров;Корень лимонника;Шалфей.
Коктейль «Разбитые мечты»:
Сок 1-2 апельсинов;Сок одного лайма;Сироп клубничный 1-2 чайные ложки;Лимонад типа Schweppes или Sprite — 100 миллилитров.