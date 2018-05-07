Кушанашвили разберется с сыром, сардельками и абрикосами

Передача «Естественный отбор», идущая на ТВ Центре , пользуется большим почтением у любителей не просто есть, а есть правильно. А значит и правильно жить! С 7 мая всю неделю в эфире канала вас ждут настоящие откровения в этой области!

В понедельник, 7 мая, в 17:00 Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко все выяснят относительно адегейского сыра — познакомят не только с его историей, но и проведут разведку боем, так ли хорош, а если хорош, то чем именно этот уроженец Адыгеи.

… Мягкий белый сыр с тонким кисломолочным вкусом и плотной текстурой. Чувствуете, слюнки потекли? На маленьких фермах и хозяйствах традиционными формами для него являются плетеные вручную корзины из ивовых прутьев, которые в народе называют «бжелъэ». Поэтому с черкесского языка называние сыра и переводится как «сыр в корзинке». В нем мало жира и соли, но много белка, аминокислот и микроэлементов. Несмотря на достаточно простой рецепт приготовления, производство этого кисломолочного продукта в нашей стране строго регламентировано — «Адыгейским» может называться сыр, произведенный только на территории Адыгеи. Почему этот продукт запретили производить в других субъектах Российской Федерации? Чем опасен товар подпольного производства? Почему сыр иногда горчит и о чем это предупреждает потребителя? Правда ли, что из-за сыра может болеть голова? Насколько полезен данный продукт при похудении? Как сыр воздействует на зрение? На эти и многие другие вопросы ищите ответы в программе. Звездный гость выпуска — актёр театра и кино, Заслуженный артист России Сергей Баталов

Во вторник, 8 мая, также в 17:00, ведущие «Естественного отбора» разберутся с… сардельками!

Главное же качество этих продуктов — они позволяют быстро приготовить сытный завтрак, обед или ужин: всего несколько минут и у вас накрыт стол для всей семьи! Популярность и доступность любимых колбасок сложно переоценить. Но… Но для чего в сардельки добавляют горох и манку? Что из себя представляет «белковый стабилизатор» и надо ли его бояться? Сколько мяса должно быть в сардельке? Что полезнее для здоровья — сосиски или сардельки? Можно ли есть сардельки сырыми? Отчего зависит срок хранения данного продукта? Участницей народной экспертизы станет актриса и телеведущая Эвелина Бледанс . Кроме этого зрителей ждет настоящий сарделько-сосисочный забег, который позволит узнать всю правду о любимых колбасных изделиях.

В четверг, соскучившись по программе, вы можете начать смотреть ее на пять минут раньше, чем обычно — в 16:55. На этот раз в объектив команды «отбора» попали сушеные абрикосы — курага. А еще это урюк, кайса, аштак…

Родиной ярко-оранжевых фруктов являются страны Средней Азии: Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан. Именно в этих краях появилась красивая легенда о том, что абрикосовые плоды — это спустившиеся с неба дети солнца. Российские хозяйки охотно используют сушеные абрикосы в своих кулинарных шедеврах — варят компоты и варенье, готовят пироги и торты, не забывают при этом употреблять сухофрукт в чистом виде, помня о его многочисленных полезных свойствах. Как с помощью кураги похудеть на несколько десятков килограммов? Правда ли, что любимый сухофрукт помогает уменьшить отеки? Почему нельзя покупать яркие и блестящие абрикосы? Можно ли избавить фрукты от химии в домашних условиях? Чем отличаются курага, урюк, кайса и аштак? Влияет ли способ обработки на свойства абрикоса? Что лучше покупать для компота, а что для перекуса?