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Продукты начнут маркировать «светофором»
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Продукты начнут маркировать «светофором» 

News.ru 22 минуты назад
С лета 2018 года на некоторых продуктах питания появится маркировка по типу «светофор».
Как пишет ТАСС, добровольная цветная отметка будет содержать сведения о том, сколько в продукте содержится сахара, соли и жиров.
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