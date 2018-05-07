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Продукты начнут маркировать «светофором»
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Продукты начнут маркировать «светофором»
News.ru
22 минуты назад
Женский форум
С лета 2018 года на некоторых продуктах питания появится маркировка по типу «светофор».
Как пишет
ТАСС
, добровольная цветная отметка будет содержать сведения о том, сколько в продукте содержится сахара, соли и жиров.
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