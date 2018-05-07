Ещё
Пять лучших маринадов к мясу, на которые почти не надо тратить время
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять лучших маринадов к мясу, на которые почти не надо тратить время 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
В наши дни самым большим препятствием для тех, кто хочет, но не может выехать за город на барбекю или шашлыки, является катастрофическая нехватка времени. Именно поэтому каждый свободный день или полдня воспринимаются как внеплановый отпуск, особенно если погода также не подкачала. Меньше всего в таких условиях хочется тратить время на долгие сборы и приготовления, в том числе и на поиск маринада для мяса. Специально для экономии драгоценных минут мы нашли пять очень вкусных и быстрых маринадов для шашлыка, рецепты которых лучше выучить наизусть и применять при каждом удобном случае.
— Терияки маринад —
Ингредиенты: Вода — 1/4 стакана Соевый соус — 3 ст.л. Свежий лимонный сок — 1 ст.л. Растительное масло — 1 ст.л. Коричневы сахар — 1 ст.л. Грубо молотый черный перец — 1/5 ч.л. Мелко нарезанный чеснок — 1 зубчик
— Фахита маринад —
Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Красный винный уксус — 1/4 стакана Сахар — 1 ч.л. Сушенный орегано — 1 ч.л. Молотый красный перец — 1 ч.л. Порошок чеснока — 1/2 ч.л. Соль — 1/2 ч.л. Перец — 1/2 ч.л.
— Чесночный маринад —
Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Мелко нарезанный чеснок — 4 зубчика Сушеный розмарин — 1 ч.л. Молотая горчица — 1/2 ч.л. Соевый соус — 2 ч.л. Красный или белый винный уксус — 1/4 стакана Сухой херес или яблочный сок — 1/4 стакана
— Бальзамический маринад с чесноком —
Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Мелко нарезанный чеснок — 4 зубчика Нарезанный свежий розмарин — 1 ст.л. Молотая горчица — 1/2 ч.л. Соевый соус — 2 ч.л. Бальзамический уксус — 1/2 стакана
— Лимонно-травяной маринад —
Ингредиенты: Растительное масло — 1/3 стакана Тертая цедра лимона — 1 ч.л. Свежий лимонный сок — 2 ст.л. Сухой вермут или говяжий бульон — 1 ст.л. Сухие листья шалфея — 1/4 ч.л. Сушенный листья орегано — 1/4 ч.л. Соль — 1/2 ч.л. Грубо молотый черный перец — 1/2 ч.л.
— Советы —
Смешивайте маринады в стеклянной или пластиковой посуде, поскольку эти материалы не будут вступать в реакцию с кислыми ингредиентами вроде уксуса или лимонного сока.
Используйте от четверти до половины стакана маринада на каждые 500-800 грамм мяса.
Мясо следует мариновать в холодильнике до 24 часов, рыбу же всего около 15-30 минут, но не дольше в обоих случаях, так как продукт станет слишком мягким.
После удаления мяса маринад можно использовать в качестве соуса, но для этого его следует обязательно довести до кипения и поварить около минуты, непрерывно помешивая.
Steaklovers.ru: последние новости
8 не самых полезных продуктов в вашем салате Домашний маскарпоне: как это сделать Каша мечты: как сделать из любой крупы идеальный завтрак
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х43
Виктория Боня удивила асиметричной грудью16
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью
Летучая показала «персик» в красном бикини37
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение