Пять лучших маринадов к мясу, на которые почти не надо тратить время

В наши дни самым большим препятствием для тех, кто хочет, но не может выехать за город на барбекю или шашлыки, является катастрофическая нехватка времени. Именно поэтому каждый свободный день или полдня воспринимаются как внеплановый отпуск, особенно если погода также не подкачала. Меньше всего в таких условиях хочется тратить время на долгие сборы и приготовления, в том числе и на поиск маринада для мяса. Специально для экономии драгоценных минут мы нашли пять очень вкусных и быстрых маринадов для шашлыка, рецепты которых лучше выучить наизусть и применять при каждом удобном случае.

— Терияки маринад —

Ингредиенты: Вода — 1/4 стакана Соевый соус — 3 ст.л. Свежий лимонный сок — 1 ст.л. Растительное масло — 1 ст.л. Коричневы сахар — 1 ст.л. Грубо молотый черный перец — 1/5 ч.л. Мелко нарезанный чеснок — 1 зубчик

— Фахита маринад —

Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Красный винный уксус — 1/4 стакана Сахар — 1 ч.л. Сушенный орегано — 1 ч.л. Молотый красный перец — 1 ч.л. Порошок чеснока — 1/2 ч.л. Соль — 1/2 ч.л. Перец — 1/2 ч.л.

— Чесночный маринад —

Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Мелко нарезанный чеснок — 4 зубчика Сушеный розмарин — 1 ч.л. Молотая горчица — 1/2 ч.л. Соевый соус — 2 ч.л. Красный или белый винный уксус — 1/4 стакана Сухой херес или яблочный сок — 1/4 стакана

— Бальзамический маринад с чесноком —

Ингредиенты: Растительное масло — 1/4 стакана Мелко нарезанный чеснок — 4 зубчика Нарезанный свежий розмарин — 1 ст.л. Молотая горчица — 1/2 ч.л. Соевый соус — 2 ч.л. Бальзамический уксус — 1/2 стакана

— Лимонно-травяной маринад —

Ингредиенты: Растительное масло — 1/3 стакана Тертая цедра лимона — 1 ч.л. Свежий лимонный сок — 2 ст.л. Сухой вермут или говяжий бульон — 1 ст.л. Сухие листья шалфея — 1/4 ч.л. Сушенный листья орегано — 1/4 ч.л. Соль — 1/2 ч.л. Грубо молотый черный перец — 1/2 ч.л.

— Советы —

Смешивайте маринады в стеклянной или пластиковой посуде, поскольку эти материалы не будут вступать в реакцию с кислыми ингредиентами вроде уксуса или лимонного сока.

Используйте от четверти до половины стакана маринада на каждые 500-800 грамм мяса.

Мясо следует мариновать в холодильнике до 24 часов, рыбу же всего около 15-30 минут, но не дольше в обоих случаях, так как продукт станет слишком мягким.

После удаления мяса маринад можно использовать в качестве соуса, но для этого его следует обязательно довести до кипения и поварить около минуты, непрерывно помешивая.