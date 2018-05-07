Челябинцы слегли с кишечной инфекцией после обеда в «Ленте»

Санврачи установили причину вспышки кишечной инфекции в Челябинске. Выяснилось, что семеро заболевших ели салат «Селедка под шубой», купленный в магазине торговой сети «Лента» . В готовом блюде были обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора

Выяснилось, что все пострадавшие ели салаты, приготовленные в ночь на 1 мая, в которых содержались яйца и майонез. С реализации было снято 140 килограммов готового блюда. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр. Пятеро из них оказались заражены сальмонеллезом.

В данный момент проведена дезинфекция производственных цехов и мест общего пользования сети ООО «Лента».

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об административных правонарушениях. Также начата проверка в отношении птицефабрики ООО «Чебаркульская птица», которая поставляла сети яйца для приготовления салатов.

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