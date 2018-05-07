Двенадцать челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента»

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Двенадцать жителей Челябинска заболели кишечной инфекцией после употребления салатов из супермаркетов «Лента», среди них пять сотрудников, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по области.

"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело расследование для установления причин и условий возникновения острой кишечной инфекции и сальмонеллезной инфекции среди жителей Челябинска, связанной с употреблением готовой продукции, приобретенной в супермаркетах ООО «Лента».

Согласно данным лабораторных исследований у семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции (салат — селедка под шубой) обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл", — говорится в сообщении.

Ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм, было приостановлено приготовление и продажа салатов. Снято с реализации 141 килограмм салата, 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на медицинский осмотр.

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Специалисты провели дезинфекцию цехов. Управление Роспотребнадзора начало проверку в отношении птицефабрики ООО «Чебаркульская птица», которая поставляла яйца для приготовления салатов.

"Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести", — добавили в пресс-службе.