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Двенадцать челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента»
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Двенадцать челябинцев отравились салатами из магазинов «Лента» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Двенадцать жителей Челябинска заболели кишечной инфекцией после употребления салатов из супермаркетов «Лента», среди них пять сотрудников, сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по области.
"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области провело расследование для установления причин и условий возникновения острой кишечной инфекции и сальмонеллезной инфекции среди жителей Челябинска, связанной с употреблением готовой продукции, приобретенной в супермаркетах ООО «Лента».
Согласно данным лабораторных исследований у семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции (салат — селедка под шубой) обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл", — говорится в сообщении.
Ведомство обнаружило многочисленные нарушения санитарных норм, было приостановлено приготовление и продажа салатов. Снято с реализации 141 килограмм салата, 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на медицинский осмотр.
Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Специалисты провели дезинфекцию цехов. Управление Роспотребнадзора начало проверку в отношении птицефабрики ООО «Чебаркульская птица», которая поставляла яйца для приготовления салатов.
"Заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести", — добавили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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