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Что такое «сухомятка» и почему ученые говорят, что она вредна
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Что такое «сухомятка» и почему ученые говорят, что она вредна 

Anews 52 минуты назад
Фото: Anews
С самого детства мы слышим о том, что есть сухомятку вредно, а суп нужно есть чуть ли не каждый день — он ведь жидкий и полезный. Но что такое на самом деле «сухомятка» и действительно ли она так вредна?
Официального термина «сухомятка» в медицинском понятии не существует, а в обиходе этим словом называют продукты, которые содержат малое количество жидкости. Эта пища твердая и на пюре или кашу не похожа — в ней отсутствует бульон. Самый типичный «представитель» сухомятки — бутерброд. Несмотря на то, что во время пережевывания и обработки слюной эта пища становится мягче, желудку все еще сложно ее переваривать. По сути, на переваривание сухомятки уходит больше времени, ведь желудочный сок вырабатывается всегда в определенном количестве. А чем более сухая еда, тем больше сока необходимо для ее переработки.
Не будем забывать, что к сухомятке относится и фастфуд — бургеры, картофель фри, сэндвичи. Такие блюда содержат мало жидкости и питательных элементов, а вот трансжиров, канцерогенов и сахара там хоть отбавляй. Это тоже никак не способствует правильному пищеварению.
Очень распространено мнение, что сухомятку необходимо запивать, таким образом «помогая» желудку. Однако диетологи утверждают, что это не так.
Та жидкость, которая не содержится в самой еде, а поступает в желудок отдельно, может только сделать хуже — она разбавляет желудочный сок, уменьшая концентрацию в тот момент, когда его и так не хватает. Это еще больше замедляет процесс переваривания и награждает нас такими симптомами как тяжесть, отрыжка, изжога и спазмы. ​Врачи утверждают, что ни в коем случае нельзя съедать сухомятку и разом запивать водой. Допустимо лишь делать небольшой глоток после каждого укуса. Кроме того, жидкость должна поступать в организм только тогда, когда еда пережевана и проглочена — ее необходимо окончательно обработать слюной. Также не рекомендуется запивать еду напитками, только водой без газа. И, конечно же, не стоит злоупотреблять сухомяткой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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