Потому и муж ушел: Бузову высмеяли за неумение готовить

Певица пожаловалась, что на Сейшелах ей приходится самой себя кормить.

Звезда улетела в теплые края вести островные выпуски «Дома-2» и первым делом поделилась с подписчиками своим бытом, а именно снимком с кухни. На фото Бузова смешивала салат из салатных листьев и сокрушалась: «Жизнь на вилле — она такая, хочешь кушать — приготовь». Этот кадр буквально вывел ее подписчиков из себя.

Большая часть фолловеров Ольги — девушки, которые не просто знают, где в доме находится кухня, а постоянно проводят на ней время. Их то слова звезды и задели за живое. Бузовой поспешили напомнить, что дело не в вилле, это жизнь такая и готовить нужно постоянно, да еще и на всю семью. А такого кулинарного шедевра как салат с маслом скорее нужно постыдиться, чем выкладывать его в сеть. Ольгу начали расспрашивать умеет ли она делать что-то посложнее, например, борщ, печь… Некоторые пытались укусить ведущую больнее и заявляли, что вот такие вот блюда и стали одной из причин, почему ее муж Дмитрий Тарасов ушел к другой, ведь о кулинарных талантах своей новой жены модели Анастасии Костенко футболист все время с гордостью рассказывает в интервью.

Возмутил девушек и факт, что Ольга не сняла браслеты от Cartier, прежде чем заняться домашними делами. Какая женщина так поступит, и станет мыть овощи в украшениях? Это фото — чистой воды постановка и не имеет ничего общего с реальностью.

Но нашлись среди комментаторов и защитники. Истинные поклонники поспешили напомнить хейтерам, что Бузова родилась в самой обычной семье и точно умеет готовить. Что же касается салата, то может быть, Ольга просто худеет к лету и старается, есть больше зелени, потому и блюдо такое простое. Да и главное на снимке вовсе не оно, а то как хорошо выглядит Бузова в обычной футболке и простой домашней обстановке.

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