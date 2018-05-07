Как ухаживать за кожей лица весной?

Весна — непростое время для нашего лица. Отвыкшая от солнца кожа крайне уязвима. Кроме того, с приходом теплых дней вы все больше времени начинаете проводить на улице. А это значит, лицо чаще встречается с ветром, пылью и дождевой водой не совсем приятного состава. Чуть позже, летом, кожа привыкнет к новым условиям, а пока что — возможны сухость, шелушение, жирность Т-зоны, прыщики. Что делать, если на поход к косметологу нет времени и средств? Вот простые правила, которые помогут вашей коже легко перенести весну.

1. Используйте защитный крем

Даже если вы редко используете косметику и тем более тональник — все равно приобретите на весну ВВ-крем. Наносите его на лицо каждое утро перед выходом из дома. Такой крем почти незаметен, но отлично выравнивает цвет лица. А главное, неплохо защищает кожу от солнца и пыли, выступая некой маской. Это решение на каждый день. А вот если вы собрались на вожделенные шашлыки за город или в парк, не обманывайтесь насчет приятного весеннего солнышка — обгореть на нем проще простого. И в результате вы не только получите красное лицо, но и обезвоженную кожу, которая в один миг состарит ваше лицо на целый десяток лет. Поэтому весной обязательно используйте солнцезащитный крем, щедрым слоем распределяя на лице. Летом подготовленная кожа скажет вам спасибо.

2. Не трогайте лицо руками

Во-первых, это в принципе очень неприятная привычка. А весной она может сильно угрожать состоянию вашей кожи. Становится теплее, пальцы и ладони потеют и активно собирают грязь с окружающих предметов и просто из воздуха. Каждое прикосновение к лицу несет в ваши поры микрочастицы, загрязняя их. В результате — прыщи и снова прыщи. Поэтому сознательно «одергивайте» себя, поймав на попытке погладить кожу лица пальцами. Разумеется, полностью избежать контакта все равно не получится. Поэтому всегда носите с собой влажные салфетки и периодически протирайте руки.

3. Делайте домашние пилинги

Если вы видите, что кожа стала более жирной, а поры забиты — можно принять экстренные меры дома. Пилинги также хорошо проводить после длительного нахождения в местах с загрязненным воздухом — возле дорог, в машине, на ветру, насыщенным пылью. Лично мне нравятся следующие два варианта пилинга — для сухой и жирной кожи.

Если кожа сухая, купите в аптеке 2% раствор салициловой кислоты (но ни в коем случае не больше 5%) и пузырек косметического масла, например, миндального или из зародышей пшеницы. Все это будет стоить в районе 50 рублей. Смешайте в блюдечке чайную ложку кислоты, 5-10 капель масла и чайную ложку меда (если он не жидкий, предварительно нагрейте). Затем подготовьте кожу — умойтесь, потрите лицо скрабом, а после протрите тоником. И наносите состав на лицо — я, например, для удобства использую акварельную кисточку. Держим смесь полчаса, затем смываем и наносим питательный крем.

Если кожа жирная, все еще проще. Берем ложку кефира любой жирности и выдавливаем туда чайную ложку сока лимона. Аккуратно наносим на лицо кисточкой, держим полчаса. От смеси может сильно щипать, придется потерпеть. Затем смываем, наносим крем.

Оба пилинга не только глубоко очищают поры, но и делают светлее кожу лица, выравнивая тон и поверхность. Желательно на следующий день не пользоваться косметикой и не проводить время на солнце. Но если это необходимо — помните про ВВ-крем!

4. Делайте маски для лица

Весной они особенно необходимы. Больше всего внимания требуют поры — они расширяются и придают всему лицу неухоженный вид. Есть недорогой вариант для маски — косметическая глина. Не обманывайтесь рекламными лозунгами и громкими названиями — берите самую недорогую, результат будет тот же. Лично мне больше всего нравятся все варианты голубой глины. Объемный пакет будет стоить от 30 до 100 рублей, хватит на несколько недель. Маску лучше всего делать через день, чтобы был более явный эффект, а поры закрылись как можно скорее. Проводить процедуру постарайтесь не в ванной — из-за влажного воздуха глина потечет и будет хуже взаимодействовать с кожей. Поэтому после умывания легко промокните лицо полотенцем, нанесите маску и полежите 20 минут. Первые результаты вы увидите сразу после того, как смоете глину. Если кожа продолжает беспокоить вас жирностью, несколько раз в неделю добавляйте маску из белка. Просто отделите его от желтка и распределите на лице. Держать долго не нужно, достаточно 10-15 минут. После маски будет сильное ощущение стянутости, так что придется использовать жирный крем и в этот день уже не выходить «в люди». Зато утром состояние кожи лица вас очень порадует.

5. Делайте массаж с маслом

Я уже упоминала косметическое масло — его можно найти в любом магазине. Рекомендую всегда иметь дома миндальное — в области ухода за лицом это совершенно универсальная вещь. Во-первых, перед сном его можно наносить под глаза — это разгладит морщинки и уменьшит синяки. Во-вторых, миндальное масло — отличная скорая помощь, если ваше лицо обгорело или сильно обветрилось. И наконец, его можно и нужно использовать для массажа несколько раз в неделю. Очищаете лицо, берете на пальцы немного масла, мягко наносите на лицо, а затем — делайте круговые движения в области щек по направлению к ушам. После этого перейдите на свои индивидуальные проблемные зоны — туда, где у вас намечаются морщинки. И разглаживайте их маслом 5-10 минут. Эффект непременно будет, главное — регулярность и упорство.

И, конечно, не забывайте не только о внешней, но и внутренней защите вашего лица. Чуть больше воды и кефира в рационе могут сделать для красоты кожи ничуть не меньше, чем дорогие процедуры у косметолога.