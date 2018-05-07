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В Саранске начнут маркировать продукты по типу «светофор»
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В Саранске начнут маркировать продукты по типу «светофор» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В магазинах Саранска летом этого года начнут маркировать продукты по типу «светофор». Проект добровольной маркировки стартует и в других городах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора РФ.
На упаковки продуктов будут наносить цветовую маркировку, информирующую покупателей о суточном содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте. «Красный» будет означать превышение суточной дозы, «зеленый» — низкое содержание вышеперечисленных веществ, «желтый» — средние показатели.
Маркировке будут подлежать продукты, выделенные Роспотребнадзором, как основные по содержанию соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Среди них — хлеб, мясо, рыба, молочная продукция, кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, соки.
По мнению ведомства, эти меры помогут снизить численность заболевших сахарным диабетом.
Напомним, в середине апреля во время встречи главы Мордовии Владимира Волкова и венгерских инвесторов было принято решение о совместном строительстве молочного комплекса на 2400 коров.
Кстати, мордовские студенты будут отправлены на стажировку в Венгрию. После этого их трудоустроят на молочной ферме.
Фото: 7oclock.info
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