«Не нужно над собой издеваться»: Высоцкая рассказала, как есть и оставаться в форме

44-летняя Юлия Высоцкая часто публикует откровенные снимки, на которых показывает свое стройное и подтянутое тело. Она публикует не только семейные фото, но и кадры с аппетитными блюдами. Актриса много готовит, но ей приходиться держать себя в форме, так как она медийная личность. Недавно в лекции «Перезагрузка» она рассказала о том, как есть и оставаться в форме. Оказалось, что не обязательно ограничивать себя в любимых продуктах, если хочешь похудеть.

Высоцкая считает, что если постоянным ограничивать себя в питании, то человек не будет чувствовать себя счастливым. «Выражение „здоровый образ жизни“ действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости!», — поясняет артистка. По ее мнению, каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, чтобы правильно питаться.

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