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«Не нужно над собой издеваться»: Высоцкая рассказала, как есть и оставаться в форме
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«Не нужно над собой издеваться»: Высоцкая рассказала, как есть и оставаться в форме 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
44-летняя Юлия Высоцкая часто публикует откровенные снимки, на которых показывает свое стройное и подтянутое тело. Она публикует не только семейные фото, но и кадры с аппетитными блюдами. Актриса много готовит, но ей приходиться держать себя в форме, так как она медийная личность. Недавно в лекции «Перезагрузка» она рассказала о том, как есть и оставаться в форме. Оказалось, что не обязательно ограничивать себя в любимых продуктах, если хочешь похудеть.
Высоцкая считает, что если постоянным ограничивать себя в питании, то человек не будет чувствовать себя счастливым. «Выражение „здоровый образ жизни“ действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости!», — поясняет артистка. По ее мнению, каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, чтобы правильно питаться.
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Юлия посоветовала людям, которые не могут отказаться от какого-либо продукта, есть его, но в умеренных количествах. «Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог — это ваше тело», — отметила она. Актриса пояснила, что перед тем, как сесть на диету, следует очистить организм. Недавно Высоцкая прошла цикл, который назвала перезагрузка. Первые два дня из семи она питалась клетчаткой и сложными углеводами, а жиры убирала из рациона. По ее словам, в этот момент кишечник начинает лучше работать. Затем добавляла в рацион белок: мясо курицы или говядины. А уже в последние три дня стала есть продукты с содержанием жира: авокадо, масло. Так за неделю организм перезапустился, об этом Юлия рассказала Wday.ru.
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