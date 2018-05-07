Что случится с вашим телом, если вы перестанете есть сахар

Сахар — тот самый зловещий продукт, от которого нужно отказаться в первую очередь при многих проблемах со здоровьем. И тот самый продукт, от которого тяжелее всего отказаться, какая бы опасность здоровью ни угрожала. Только на сахар приходится в среднем 200 наших ежедневных калорий. И мы практически этого не замечаем, потому что сахар — это не только две ложки в кофе каждое утро.

Сахар — это йогурты, большинство соусов и даже салаты! Но стоит лишь задуматься о том, какое влияние этот продукт оказывает на наше тело, как полный отказ от него уже не кажется таким сложным. Метаморфозы, которые нас ждут в «несладкой жизни» поистине удивительны.

— Ваше сердце забьется ровнее —

Эти слова стоит понимать почти буквально, потому что именно сахар вызывает повышение рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть без ежедневного переизбытка сахара уровень инсулина в вашей крови повысится и активирует симпатическую нервную систему. Это, в свою очередь, вызовет выравнивание артериального давления и частоты сердечных сокращений. И уже через несколько недель в анализах крови можно будет заменить снижение холестерина на 10% и уменьшение количества триглицеринов до 30%.

— Вы сможете выбросить крем от акне —

Одна из причин, которая вызывает акне, это хроническое воспаление. А сахар — самый настоящий триггер для воспалительных процессов. Ежедневное повышение потребления сахара лишь на пару ложек может вызвать увеличение интенсивности воспаления на 87% уже за три недели. Так что отказавшись от ежедневной бутылки колы, можно сэкономить и на коле, и на маскирующих средствах для кожи.

— Вы попрощаетесь с перспективой диабета —

Употребление в пищу сахара способствует накоплению жировых отложений вокруг печени. И это создает отличную среду для развития резистентности к инсулину. Словом, ваша поджелудочная железа не скажет спасибо за такое развитие событий. Причем вышеупомянутый жир — именно детище «сахарных» калорий. Если получать то же количество энергии из белка, то подобного эффекта не будет, и диабет не разовьется.

— Вы обретете уверенную улыбку —

Причем, это касается не только здоровья ваших зубов, которые, безусловно, страдают от избытка сахара. На самом деле речь идет о более глубинных процессах. Все мы привыкли думать, что сахар повышает настроение и быстро заряжает энергией. Но дело в том, что когда его действие заканчивается, уровень энергии и настроение сразу же падают ниже начального уровня. Исследование показало, что женщины, которые придерживаются диет с достаточным содержанием сахаров, склонны испытывать более сильное беспокойство, чем те, которые исключили этот продукт из рациона.

— Вы начнете высыпаться —

При этом вам не нужно будет спать больше, просто уйдет чувство сонливости, которое сопровождает каждый день тех, кто злоупотребляет сахаром. В кровь поступает гормон кортизол, который сберегает вашу энергию. Таким образом, отказ от сахара добавит продуктивности вашей ежедневной работе.

— Вы вспомните все —

Именно сахар виноват в ухудшении памяти, как свидетельствуют исследования Калифорнийского университета. К тому же, чрезмерное употребление этого продукта может влиять на вашу обучаемость. Она будет постепенно ухудшаться, если не регулировать ежедневный объем потребляемого сахара. Влияние на мозг в целом довольно губительно, поскольку сахар препятствует коммуникации между клетками.

— Вы, наконец, сбросите пару кило —

Отказавшись от сахара, вы получите прекрасный побочный эффект — неизбежно снизится общий объем потребляемых калорий в сутки. Простая математика говорит следующее: отказавшись от сахара, вы будете потреблять на 200 калорий в день меньше, и это поможет скинуть порядка 4,5 килограмм за 5-6 месяцев. Неплохой результат.