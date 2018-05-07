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Рецепт дня: салат из брокколи с луком и кокосом
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Рецепт дня: салат из брокколи с луком и кокосом 

The Challenger 43 минуты назад
Фото: The Challenger
180 calories
Салат из брокколи с луком и кокосом
Необычный салат с варёной брокколи, свежим луком-шалотом, хлопьями кокоса и сушёной клюквой. Салат из брокколи с луком и кокосом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 180 ккал
Ингредиенты
Брокколи 2 чашки Лук (шалот) 2 шт. Клюква (сушёная) ⅓ стакана Кокос (хлопья) ¼ стакана Сметана (нежирная) ½ стакана Масло (оливковое) ¼ стакана
Нарежьте брокколи на небольшие кусочки и отварите в кипящей воде в течение 2-3 минут.
Поджарьте на сковороде кокосовые хлопья в течение пары минут, постоянно помешивая.
Тонко нарежьте лук-шалот и в большом салатнике смешайте его с брокколи и кокосом.
Заправьте салат оливковым маслом и сметаной и ещё раз перемешайте. Сверху посыпьте клюквой. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: салат из брокколи с луком и кокосом» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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