Рецепт дня: салат из брокколи с луком и кокосом

180 calories

Салат из брокколи с луком и кокосом

Необычный салат с варёной брокколи, свежим луком-шалотом, хлопьями кокоса и сушёной клюквой. Салат из брокколи с луком и кокосом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 180 ккал

Ингредиенты

Брокколи 2 чашки Лук (шалот) 2 шт. Клюква (сушёная) ⅓ стакана Кокос (хлопья) ¼ стакана Сметана (нежирная) ½ стакана Масло (оливковое) ¼ стакана

Нарежьте брокколи на небольшие кусочки и отварите в кипящей воде в течение 2-3 минут.

Поджарьте на сковороде кокосовые хлопья в течение пары минут, постоянно помешивая.

Тонко нарежьте лук-шалот и в большом салатнике смешайте его с брокколи и кокосом.

Заправьте салат оливковым маслом и сметаной и ещё раз перемешайте. Сверху посыпьте клюквой. Приятного аппетита!

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