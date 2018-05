Эфирные масла для лица от морщин

Фото: Flickr/Your Best DigsЭфирные масла для лица от морщинХотя существует множество средств для уменьшения морщин, некоторые люди предпочитают натуральные средства, такие как эфирные масла.

С возрастом кожа начинает терять эластичность. Этот естественный процесс вызывает появление морщин и тонких линий на лице вокруг лба, рта и глаз. Хотя эфирные масла полностью не устраняют морщины, они могут улучшить внешний вид.

Фото: Flickr/Your Best Digs

Какое выбрать эфирное масло от морщин

Лимон

Лимон хорошо известен своим содержанием витамина С и потенциальными преимуществами для здоровья иммунной системы. Лимонное масло используется в различных средствах по уходу за кожей, чтобы уменьшить признаки старения, такие как морщины.

Исследования показали, что лимонное масло может уменьшить вред, вызванный окислением.

Все эфирные масла цитрусовых, включая лимон и грейпфрут, делают кожу чувствительной к солнечному свету. Очень важно избегать воздействия солнца после использования эфирных масел цитрусовых, поэтому целесообразно применять их перед сном.

Сандаловое дерево

Сандаловое дерево обладает противовоспалительными свойствами и может восстановить влажность кожи. Когда кожа гидратируется, она может казаться более гладкой и уменьшается появление тонких линий и морщин.

Мускатный шалфей

Шалфей — сладко пахнущая трава, которую многие люди используют для специй. Шалфей обладает антиоксидантными эффектами и может помочь предотвратить повреждение ДНК и белков свободными радикалами. Свободные радикалы — это химические вещества, которые повреждают кожу.

Гранат

Гранат представляет собой фрукт, который полезен для здоровья. Люди часто используют его в продуктах и ​​напитках. Гранатовое масло может снизить окислительный стресс, что может предотвратить образование новых морщин.

При нанесении на кожу гранатовое масло может:

уменьшить появление пятен;

остановить рост раковых клеток;

уменьшить воспаление.

Лаванда

Лаванда обладает расслабляющим ароматом. Зачастую ее используют в ароматерапии и в средствах для ванн.

Исследования показали, что масло лаванды помогает защитить от окислительного стресса в мозгу. Эти же эффекты могут уменьшить появление морщин при нанесении на кожу.

Правда у некоторых людей бывает аллергия на лаванду.

Семена моркови

Семена моркови обладают некоторым антиоксидантным эффектом. Антиоксиданты могут помочь предотвратить старение, прекратив разрушение здоровых клеток кожи.

Иланг-иланг

Иланг-иланг — эфирное масло, часто используемое в парфюмерии. Однако, иланг-иланг имеет некоторые антиоксидантные эффекты, которые могли бы помочь в обновлении кожи. В частности, иланг-иланг помогает восстановить белки и жиры кожи, уменьшая количество свободных радикалов.

Розмарин

Розмарин — это трава, известная своим ароматом, а также своими антиоксидантными и антимикробными свойствами. Антиоксиданты розмарина могут предотвратить морщины, влиять на эластичность кожи.

Ладан

Ладан эффективен в уменьшении появления рубцов и растяжек на коже. Он может оказывать такое же влияние на морщины и тонкие линии. Кроме того, ладан может помочь:

восстановить тон кожи;

способствовать росту новых клеток кожи.

Роза

Розовое масло обладает антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Уменьшение воспаления может уменьшить отечность и покраснение кожи.

Розовое масло особенно полезно для обновления клеток кожи, которое делает кожу более молодой.

Как применять эфирные масла против морщин

Не следует наносить эфирные масла на кожу, не разбавив их сначала в масле. Общие масла-носители включают:

оливковое масло;

масло виноградных косточек;

кокосовое масло;

миндальное масло;

масло авокадо.

При нанесении на лицо рекомендуется:

Для чувствительной кожи

3-6 капель эфирного масла смешать с 30 граммами масла-носителя.

Для нормальной кожи

6-15 капель эфирного масла на 30 грамм масла-носителя.

Необходимо нанести небольшое количество масла на кожу за 24 часа до использования на больших участках. Если раздражение не происходит, человек может наносить смесь непосредственно на участки кожи один или два раза в день.

Эфирные масла могут помочь человеку уменьшить появление морщин и другие признаки старения кожи. Помимо этих преимуществ, эфирные масла могут также:

уменьшить воспаление;

защищать кожу от сухого воздуха;

повышают образование коллагена;

улучшают тон кожи;

улучшают цвет лица.

Тем не менее, эфирные масла полностью не убирают морщины, которые уже существуют.

Осложнения после лечения эфирными маслами

Риск, связанные с эфирными маслами, зачастую связан с аллергическими реакциями, приводящими к сыпи или зуду.

Другие признаки аллергической реакции включают:

насморк;

крапивницу;

покраснение или отек;

высыпания;

зуд;

чихание.

В некоторых случаях аллергическая реакция может быть тяжелой и вызвать анафилактический шок.

Человек никогда не должен использовать внутрь эфирные масла, поскольку они токсичны.

Другие средства, уменьшающие морщины

Хотя эфирные масла могут помочь, нет никакой гарантии, что они полностью уменьшают появление морщин или других признаков старения.

Существует множество средств, которые помогают уменьшить появление морщин. Эти продукты включают:

увлажнители;

крема;

лосьоны;

мягкие сорта мыла;

маски для лица.

Человек также может предпринять шаги, чтобы замедлить формирование морщин. Эти шаги включают:

избегать курения;

не проводить много времени на солнце;

есть продукты, богатые антиоксидантами.

Литература

Calabrese V. et al. Oxidative stress and antioxidants at skin biosurface: a novel antioxidant from lemon oil capable of inhibiting oxidative damage to the skin //Drugs under experimental and clinical research. — 1999. — Т. 25. — №. 6. — С. 281-287.

Hancianu M. et al. Neuroprotective effects of inhaled lavender oil on scopolamine-induced dementia via anti-oxidative activities in rats //Phytomedicine. — 2013. — Т. 20. — №. 5. — С. 446-452.