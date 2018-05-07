Можно ли вылечить аллергию на цветение

Самыми опасными растениями для аллергиков считаются береза, тополь, ольха, одуванчик, ромашка и лебеда. Специалисты утверждают: если оба родителя страдают от аллергии, то у ребенка это заболевание может проявиться в 50% случаев. Также аллергическая реакция может быть из-за неправильного питания и загрязненной окружающей среды. Основные проявления аллергии на цветение — это покраснение слизистой глаз, зуд и слезотечение, заложенность и отечность носа, затруднение носового дыхания, зуд в носу, чихание, кашель, одышка или нарушение дыхания, кожные высыпания.

Рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету: отказаться от жареных, соленых и копченых блюд, полуфабрикатов, фаст-фуда, консервов, так как в них содержится большое количество консервантов и красителей, а также соли, которые усиливают действие аллергенов. Избегать кислых и острых блюд: они раздражают желудок, нарушают переваривание и способствуют усугублению аллергии. Следует отказаться от алкоголя, особенно вин, портвейна и пива. Питаться следует дробно, 5–6 раз в сутки. Это снижает нагрузку на пищеварительный тракт и повышает аппетит у аллергиков, который может пропасть во время обострения.

Гюнай Рамазанова, врач-оториноларинголог:

— В период цветения растений нужно постараться уменьшить контакт с пыльцевыми аллергенами. Окна и форточки в квартире следует закрыть плотной тканью, не пропускающей пыльцу. Не гулять в ветреную погоду, не собирать букеты, не косить и не ходить по траве. Следует сократить контакт с растениями, животными, химическими агентами, в том числе с бытовой химией. На улице рекомендуется носить очки. Также при выходе на улицу можно использовать внутриносовой фильтр и/или капать в нос специальные препараты, содержащие целлюлозу, которая образует на слизистых носа защитную пленку. При возвращении с улицы следует переодеться, прополоскать горло, промыть нос препаратами морской воды, принять душ или хотя бы помыть лицо, руки. Важное значение имеет диета. Разрешенные продукты: несдобный хлеб, хлебцы, ряженка, кефир, йогурты без фруктов и с ограниченным сроком хранения, творог низкой жирности, нежирные сорта мяса и рыбы. Разрешены зеленые, но не кислые овощи и фрукты. Можно есть овсянку, рис, перловку, растительные масла, сливочное масло. Следует пить больше жидкости, если нет противопоказаний. Во время аллергии желательно находиться под наблюдением ЛОР-врача и получать курс промывания носа, сделать мазки из носа на эозинофилы. Вне сезона (осень, зима) следует обратиться к аллергологу и сделать аллергопробы для выявления аллергена.