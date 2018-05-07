Как есть макароны и совсем не потолстеть?

Макаронная диета имеет место быть. То, что макароны и лишний вес связаны, — утверждение без оснований. И это доказали ученые родом из Италии. Им удалось защитить честь макарон с помощью эксперимента. Исследования провели диетологи, работающие в институте Neuromed. Предыдущие эксперименты показали, что средиземноморская кухня — одна из самых полезных. Паста входит в ее состав наряду со злаками, морскими продуктами и фруктами. Но отдельно ее никто не проверял. В итоге выяснилось, что не макароны являются причиной избыточного веса. Об этом свидетельствует ряд фактов.

Данные эксперимента

В исследовании приняли участие 23 000 человек. Согласитесь, это немало для того, чтобы сделать достоверные выводы. Участников разделили на две группы: любители макарон и их противники. На протяжении эксперимента диетологи анализировали информацию, которая касалась меню «подопытных» и их физических данных. На выходе ученые получили несколько выводов. Главный итог: те люди, которые ели макароны, оказались не полнее тех, кто не употреблял их вовсе. Второй вывод удивил еще больше: пропорции (соотношение роста и веса, объема груди, талии и бедер и других параметров) у тех, кто употреблял макароны регулярно, были в пределах нормы чаще, чем у тех, кто отказался от мучного продукта. Результат таков: все блюда итальянской кухни хороши — и злаки, и рыба, и макароны.

Правила макаронной диеты

Если вы едите макароны с сыром, соусами и майонезом по 3-4 раза в день, вполне вероятно, что вы станете человеком, который опровергнет радостные выводы диетологов из Италии. Вашей фигуре не повредит только грамотное употребление пасты. Такое, какое свойственно итальянцам. Хотя и им суждено поправиться, если отойти от правил и нарушить все границы. Если вы любитель макарон, учитывайте соотношение белков, жиров и углеводов в каждом блюде, разберитесь в видах макаронных изделий, употребляйте правильное количество воды и выполняйте эти пять правил.

Макароны из твердых сортов

Обратите внимание, какую пасту вы ели или едите сейчас. Есть 4 правила выбора макарон. Если им следовать, вероятность поправиться будет минимальна. Приобретая продукт, обратите внимание на состав и дополнительные надписи на упаковке. Там должна быть следующая информация:

Макароны из твердых сортов (не качественных, не отборных, а именно твердых) Количество белков 12-14 грамм (не меньше) Срок хранения: 1 год (не больше) Стоимость: не менее 60 рублей за 400 грамм

Макароны с овощами

Если вы съедите пасту с овощами вместо мяса, организм скажет вам спасибо. Разделите эти продукты. Их дуэт скажется на вашем весе, поэтому мясо лучше есть отдельно и тоже с овощами. Если вы любитель пасты с фаршем, помните, что он задержит поступившие углеводы в вашем организме и заботливо переместит их в область жировых отложений. А вот овощи избавят от углеводов и украсят ваш обед: цуккини, кабачок, помидоры, брокколи, зелень — отличное дополнение.

Умеренные порции

Отваривая любимую пасту, помните, что калории готового блюда отличаются от калорий сухой порции. Мы едим не обещанные 100-120 ккал, а 140-175 ккал минимум. Так что вместо привычных 300 грамм ограничьтесь порцией в 150 грамм.

Отказ от соуса

Лучший соус для вашего блюда: свежие помидоры с чесноком, зеленью и растительным (оливковым) маслом. Простой рецепт: обжарьте раздавленные дольки чеснока на масле, добавьте 4 измельченных помидора без кожицы, щепотку соли, пол чайной ложки сахара, а также измельченный базилик и шпинат. Смесь достаточно потушить 5 минут и есть с пастой. И с удовольствием.

Завтрак или обед, но никак не ужин

Любые мучные, сладкие и калорийные продукты ешьте до 14:00 часов. Есть еще два пожелания для любителей стройных форм: желательно есть пасту не чаще 2-3 раз в неделю и употреблять вместе с макаронами небольшой стакан обычной воды. Тогда лишний вес вам точно не грозит.