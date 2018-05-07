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Врачи Германии предложили Меркель ввести «налог на сахар»
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Врачи Германии предложили Меркель ввести «налог на сахар» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Более двух тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, с призывом ввести «налог на сахар» в стране, сообщает "Интерфакс".
Врачи хотят ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара и запретить рекламу, направленную на стимулирование спроса на сладости среди детей. Предполагается, что эти меры помогут бороться с диабетом и ожирением.
В начале апреля аналогичные меры вступили в действие в Великобритании. Власти сообщили, что доход от «налога на сахар» может составлять до 240 миллионов фунтов ежегодно. Вырученные деньги пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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