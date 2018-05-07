Ученые готовы разрешить диабетикам есть по два яйца ежедневно

Исследование показало, что диабетикам вовсе нет нужды полностью исключать из рациона яйца.

Ученые из Университета Сиднея выяснили, что страдающие от диабета люди могут употреблять яйца ежедневно. До 12 яиц в неделю не увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний у жертв преддиабета или диабета второго типа. Известно, что у диабетиков наблюдается повышенный уровень «плохого» холестерина, являющегося фактором риска болезней сердца. А в яйцах много холестерина, и именно поэтому диабетикам часто советуют не налегать на этот продукт.

Но исследование показало, что даже при употреблении двух яиц в день уровень «плохого» холестерина в крови у диабетиков не увеличивается. Следовательно, им не стоит отказываться от яиц и других полезных продуктов. В частности, ученые советуют заменять насыщенные жиры вроде тех, что содержатся в сливочном масле, на моно— и полиненасыщенные, которых много в авокадо и оливковом масле.

Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 128 диабетиками, которые употребляли либо большое количество (от 12 в неделю) яиц, либо небольшое (менее двух в неделю). Между этими двумя группами к концу трехмесячного периода наблюдения не было обнаружено никаких существенных изменений в плане уровне холестерина.