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Ученые готовы разрешить диабетикам есть по два яйца ежедневно
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Ученые готовы разрешить диабетикам есть по два яйца ежедневно 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследование показало, что диабетикам вовсе нет нужды полностью исключать из рациона яйца.
Ученые из Университета Сиднея выяснили, что страдающие от диабета люди могут употреблять яйца ежедневно. До 12 яиц в неделю не увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний у жертв преддиабета или диабета второго типа. Известно, что у диабетиков наблюдается повышенный уровень «плохого» холестерина, являющегося фактором риска болезней сердца. А в яйцах много холестерина, и именно поэтому диабетикам часто советуют не налегать на этот продукт.
Но исследование показало, что даже при употреблении двух яиц в день уровень «плохого» холестерина в крови у диабетиков не увеличивается. Следовательно, им не стоит отказываться от яиц и других полезных продуктов. В частности, ученые советуют заменять насыщенные жиры вроде тех, что содержатся в сливочном масле, на моно— и полиненасыщенные, которых много в авокадо и оливковом масле.
Свои выводы исследователи сделали на основе наблюдений за 128 диабетиками, которые употребляли либо большое количество (от 12 в неделю) яиц, либо небольшое (менее двух в неделю). Между этими двумя группами к концу трехмесячного периода наблюдения не было обнаружено никаких существенных изменений в плане уровне холестерина.
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