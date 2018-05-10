Установлена норма потребления яиц для диабетиков

Специалисты из Университета Сиднея (Австралия) заявили, что употребление в пищу куриных яиц при сахарном диабете не сможет навредить. Правда, нужно знать меру. Об этом сообщается в издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Ранее считалось, что данный продукт опасен для диабетиков, поскольку увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ученые опровергли это.

Доказано, что пациенты с диабетом второго типа и преддиабетом могут спокойно употреблять до 12 яиц в неделю. Чтобы выяснить это, специалисты провели эксперимент, в котором участвовали 128 добровольцев старше 18 лет.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одна употребляла 12 яиц в неделю, другая группа — одно-два. Наблюдение длилось несколько месяцев. За все это время учитывались такие показатели, как уровни сахара и холестерина в крови, а также артериальное давление. За все это время риск развития или возникновения сердечно-сосудистых заболеваний не наблюдался.

Недавно специалисты назвали десять блюд, которые реально вредят сердечно сосудистой системе человека. В список вошли не только вредные конфеты, но и сухие завтраки, которые считаются частью здоровой диеты.

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