Врачи опровергли опасность куриных яиц для диабетиков

Страдающие от диабета люди вполне могут позволить себе употреблять яйца ежедневно. Диабетикам часто советуют не налегать на блюда из куриных яиц в силу значительного содержания в них холестерина. Но ученые из Университета Сиднея выяснили: люди, имеющие преддиабет или диабет второго типа, могут употреблять до 12 яиц в неделю без опасений за свое здоровье. При заболеваемости диабетом наблюдается повышенный уровень «плохого» холестерина в крови, что расценивается как серьезный фактор риска болезней сердца. Но, как оказалось, употребление яиц не несет в этом плане никаких негативных изменений, и этот продукт, обладающий массой полезных свойств, не нужно вычеркивать из рациона людей с диабетом, утверждают авторы нового проекта.

«Даже при употреблении двух яиц в день уровень «плохого» холестерина в крови у диабетиков не увеличивается», — отметили научные специалисты.

В пользу данного вывода говорят сведения, полученные в ходе наблюдений за 128 диабетиками. Участники употребляли куриные яйца в разном объеме: часть добровольцев съедала 12 яиц в неделю, еще часть — менее двух в неделю. Когда испытуемые прошли медосмотр спустя три месяца, выяснилось, что никаких существенных изменений в плане уровня холестерина в группах, употреблявших много и мало яиц, не произошло.

«При диабете не стоит отказываться от яиц и других полезных продуктов. Гораздо правильнее заменять насыщенные жиры вроде тех, что содержатся в сливочном масле, на моно— и полиненасыщенные, которых много в авокадо и оливковом масле», — резюмировали авторы работы.

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