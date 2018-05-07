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Приемы, которые выведут готовку на новый уровень
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Приемы, которые выведут готовку на новый уровень 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
С этими простыми советами, которые легко запомнить, вы станете прекрасным поваром.
Нарежьте филе перед приготовлением Курица приготовится быстрее, если из филе вы сделаете «бабочку» и отобьете обе части молотком до одинаковой толщины. К слову, толщина тут главное: если какая-то часть будет тоньше или толще другой, то она прожарится плохо или наоборот, сгорит. Разогрейте сковороду Перед тем как выкладывать продукты на сковороду, раскалите ее, добавив масло. Однако как только она нагреется, установите огонь на средний уровень. В противном случае еда или прилипнет к стенкам, или прожарится неравномерно. Не бойтесь соли Нередко новички ошибаются в том, что добавляют мало соли. Как правило, блюда, приготовленные поварами-новичками имеют бледный вкус. Хотя достаточно было лишь добавить немного больше соли. Наточите ножи Если вы не любите резать лук, значит, вы его не режете, а разминаете. Не забывайте регулярно точить ножи на кухне. Даже если вы думаете, что они и так достаточно остры, повторите процедуру. Стоит помнить, что резка тупым ножом более опасна, чем острым. Мясо комнатной температуры Когда вы собираетесь готовить стейк, дайте мясу дойти до комнатной температуры. Такой совет даст вам любой опытный мясник. В случае, если вы кинете мясо сразу на сковороду, волокна станут жесткими. Картошка в ледяной воде для текстуры Если вы хотите приготовить хрустящую снаружи и мягкую внутри картошку, оставьте ее на некоторое время в ледяной воде после нарезания. Так ваша картошка останется красивого цвета, а лишняя часть крахмала, препятствующая появлению хрустящей корочки, будет удалена. Не забудьте после такого способа обсушить картофель, избавив его от излишка воды. Не режьте курицу для проверки готовности Для того, чтобы проверить готовность курицы или мяса, используйте термометр. Любое отверстие в блюде станет путем для вытекания соков. Варка макарон При варке макаронных изделий не стоит добавлять оливковое масло в воду. Если это сделать, соус не будет нужным образом «сцепляться» с пастой. Это же правило касается и промывания спагетти: не стоит этого делать. Овощи приправляйте в начале готовки Запомните это правило: приправлять овощи как только вы их добавили в кастрюлю. Так вкус улучшится, а соли вы будете использовать меньше. Для рассыпчатости промойте рис Промывание риса перед готовкой поможет избавиться от лишней клейкости и обеспечит вам ту рассыпчатость, которую все стремятся достичь. Фарш на небольшие порции Делая блюда из фарша, независимо от того, бургеры это, фрикадельки или котлеты, берите небольшие порции. Неверный размер приведет к неправильной текстуре и жесткому блюду в итоге. Зеленый гуакомоле Для того, чтобы сохранить красивый зеленый цвет гуакомоле, достаточно разложить соус по мисочкам, разровнять поверхность и покрыть его сантиметром воды. При подаче слейте лишнюю воду и наслаждайтесь цветом. ​
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