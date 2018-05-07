Рецепт дня: Заливное из судака 

Заливное, для которого подойдет почти любая рыба. Рецепт на Sobesednik.ru.
Заливное готовить за 2 дня до подачи на стол. Заливать можно также осетрину, стерлядь, щуку, треску.
Нужно:
• судак весом 1 кг • 2 небольшие луковицы
• 2 небольшие моркови
• 3 горошины черного перца
• 1 лавровый лист
• белый молотый перец
• соль по вкусу
• нужное количество агара заменяющего 30 г желатина на 1 л воды
Как готовить:
1. С рыбы счистить чешую. Разрезать брюшко и вычистить внутренности. Удалить жабры, спинной плавник, голову. Вырезать хребет с ребрами. Вынуть оставшиеся кости.
2. В 1,5 л холодной воды положить плавники, кости и голову.
3. Очистить морковь и лук, добавить в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения.
4. Снять пену, добавить перец горошком и лавровый лист. Убавить огонь и варить без крышки 1 час. В процессе варки количество жидкости должно уменьшиться до 1 л.
5. Агар залить стаканом холодной кипяченой воды.
6. Готовый бульон процедить через сито и 4 слоя марли. Ввести набухший агар. Тщательно размешать. Еще раз процедить. Так получается ланспик — горячее желе.
7. Добавить в желе 1 ч. л. соли, размешать.
8. Налить в миску 0,25 л ланспика и поставить в холодильник. Оставшуюся часть остудить до комнатной температуры.
9. Овальное блюдо накрыть пищевой пленкой.
10. На пленку кожей вниз положить филе.
11. Чуть-чуть посолить, приправить белым молотым перцем, сверху накрыть пленкой.
12. Поставить блюдо в заранее разогретую до 1000 духовку, припустить рыбное филе в собственном соку в течение 1 часа.
13. Залить первый слой ланспика, около 5 мм, на дно блюда для заливного.
14. Готовое рыбное филе, не снимая пленки, поставить на длительное время в холодильник (лучше на ночь). Потом аккуратно снять пленку с филе и нарезать его на порционные кусочки.
15. Выложить рыбу на блюдо с уже застывшим слоем желе. Зафиксировать рыбу в этом положении, залив сверху тремя половниками ланспика.
Убрать в холодильник, чтобы ланспик застыл. Заливное готово, осталось его украсить.