Рецепт дня: Заливное из судака

Заливное, для которого подойдет почти любая рыба. Рецепт на Sobesednik.ru

Заливное готовить за 2 дня до подачи на стол. Заливать можно также осетрину, стерлядь, щуку, треску.

Нужно:

• судак весом 1 кг • 2 небольшие луковицы

• 2 небольшие моркови

• 3 горошины черного перца

• 1 лавровый лист

• белый молотый перец

• соль по вкусу

• нужное количество агара заменяющего 30 г желатина на 1 л воды

Как готовить:

1. С рыбы счистить чешую. Разрезать брюшко и вычистить внутренности. Удалить жабры, спинной плавник, голову. Вырезать хребет с ребрами. Вынуть оставшиеся кости.

2. В 1,5 л холодной воды положить плавники, кости и голову.

3. Очистить морковь и лук, добавить в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. Снять пену, добавить перец горошком и лавровый лист. Убавить огонь и варить без крышки 1 час. В процессе варки количество жидкости должно уменьшиться до 1 л.

5. Агар залить стаканом холодной кипяченой воды.

6. Готовый бульон процедить через сито и 4 слоя марли. Ввести набухший агар. Тщательно размешать. Еще раз процедить. Так получается ланспик — горячее желе.

7. Добавить в желе 1 ч. л. соли, размешать.

8. Налить в миску 0,25 л ланспика и поставить в холодильник. Оставшуюся часть остудить до комнатной температуры.

9. Овальное блюдо накрыть пищевой пленкой.

10. На пленку кожей вниз положить филе.

11. Чуть-чуть посолить, приправить белым молотым перцем, сверху накрыть пленкой.

12. Поставить блюдо в заранее разогретую до 1000 духовку, припустить рыбное филе в собственном соку в течение 1 часа.

13. Залить первый слой ланспика, около 5 мм, на дно блюда для заливного.

14. Готовое рыбное филе, не снимая пленки, поставить на длительное время в холодильник (лучше на ночь). Потом аккуратно снять пленку с филе и нарезать его на порционные кусочки.

15. Выложить рыбу на блюдо с уже застывшим слоем желе. Зафиксировать рыбу в этом положении, залив сверху тремя половниками ланспика.

Убрать в холодильник, чтобы ланспик застыл. Заливное готово, осталось его украсить.