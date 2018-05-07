Без вреда для фигуры: продукты, которые точно можно есть на ночь

Диетологи рекомендуют отказываться от калорийной и жирной пищи за два часа до сна и это решение поможет сохранить фигуру. Однако иногда человеку хочется перекусить прямо перед сном, поэтому эксперты рассказывают, какие продукты лучше выбрать для этого, чтобы не добавить лишнего веса. Орехи Орехи являются весьма калорийными, но в маленьких количествах они точно не навредят фигуре. Отличным ночным перекусом станут фисташки без соли, миндаль и тыквенные семечки. Эти продукты содержат порцию магния, который важен для глубокого и спокойного сна. Суп Теплые жидкости весьма полезны перед сном, поскольку имеют успокаивающее свойство. Если человек чувствует, что чашки чая ему будет недостаточно, то без вреда для фигуры можно съесть овощной суп. Однако следует избегать таких ингредиентов, как чечевица и фасоль. Молоко Если у человека имеются проблемы с засыпанием, он может смело выпить стакан теплого молока с медом перед сном, который содействует более быстрому засыпанию. Аминокислоты, содержащиеся в молоке, помогут выработать гормон серотонин, который помогает справиться со стрессом. Рис Рис относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, поэтому он помогает ускорить выработку гормона триптофана и мелатонина, которые важны для хорошего сна. Благодаря рисовой диете у человека значительно уменьшается бессонница. Рисом можно вкусно перекусить перед сном, а чтобы сделать поздний ужин вкуснее, на основе этого продукта можно сделать сырные роллы, по желанию с куриной грудкой. Черника Богатая антиоксидантами черника не только является диетическим продуктом, но еще помогает улучшить работу мозга. Если же человек не придерживается диеты, к ягодам можно добавить несколько ложек взбитых сливок, чтобы получить вкусный десерт. Шоколад Черный шоколад имеет минимальное количества сахара, а также имеет в своем составе антиоксиданты, которые помогают справиться с плохим настроением, повышенным давлением и воспалениями. Многие рассматривают шоколад как запрещенную пищу, но благодаря умеренному количеству черного шоколада можно бороться с бессонницей и не приносить вреда фигуре. Чай Имбирный чай помогает не только утолить жажду, но и снизить чувство голода, что особенно важно людям, которые заботятся о своей фигуре. Благодаря имбирю организм насыщается аминокислотами, витаминами А и С, а также в нем ускоряется обмен веществ и стабилизируется работа всех органов пищеварения.