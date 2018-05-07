5 необычных рецептов хот-догов

Ты удивишься, но хот-дог можно превратить в кухонный шедевр, если признать, что в него входят далеко не только сосиска и булочка, а майонез — не единственный соус на свете. Мы понимаем, что тебе некогда готовить и ты любишь хот-доги за их простоту. Но все же предлагаем узнать, как сделать привычное блюдо еще вкуснее да настолько, что им не стыдно угостить своих друзей или девушку, которая пришла к тебе в гости.

1. Вьетнамский хот-дог Ингредиенты на 2 порции: — немного кукурузных чипсов; — 80-100 мл обычного кетчупа; — 2-3 чайных ложки соуса чили; — 2-3 чайные ложки меда; — 1 столовая ложка горчицы; — приправа из чилийского перца; — 2 сосиски; — 2 булочки для хот-дога; — кинза; — маринованный халапеньо (или другой перец чили). Приготовление: 1. Помести чипсы в небольшой целлофановый пакет и размельчи их скалкой или ладонью. 2. Теперь делаем первый соус: смешай кетчуп с чилийским соусом и добавь туда половину имеющегося меда. Первый соус готов. 3. Второй соус изготавливаем, смешав оставшуюся половину меда с горчицей и щепоткой приправы из чилийского перца. 4. Смажь одну сторону булочки первым соусом, а другую — вторым. Внутрь положи обжаренную сосиску. Сверху посыпь блюдо измельченными чипсами, приправой чили; укрась кинзой и маринованным перцем.

2. Хот-дог «Филадельфия»

Ингредиенты на 4 порции: — 2 луковицы; — 1 говяжий стейк; — 200 грамм твердого сыра (подойдет «Гауда» или обычный «Российский»); — 2 маринованных чилийских перца; — 4 сосиски; — 4 булочки для хот-дога; — соус чили. Приготовление: 1. Нарежь лук тонкими ломтиками и положи в сковороду с небольшим количеством масла; соль — по вкусу. Обжарь лук, пока он не станет коричневого цвета (примерно 25 минут). 2. В это время в другой сковороде обжарь ломтики говяжьего стейка, затем добавь к ним маринованный чили и приготовленный лук. После того как все перемешаешь, удали сковороду с огня и добавь ломтики сыра. Еще раз все перемешай. 3. Помести обжаренную сосиску в булочку, а сверху залей ее приготовленным соусом. Если любишь поострее, можешь украсить хот-дог кусочками маринованного перца и полоской чилийского соуса.

3. Чилийский хот-дог Ингредиенты на 4 порции: — 1 луковица; — нарезанный зубчик чеснока; — 400 грамм говяжьего фарша; — 200 мл обычного кетчупа; — 1 чайная ложка соуса чили; — 2 столовые ложки горчицы; — молотый черный перец; — 4 сосиски — 4 булочки для хот-дога — 100 грамм тертого твердого сыра Приготовление: 1. Обжарь нарезанный лук вместе с чесноком на растительном масле на протяжении примерно 5 минут, пока лук не станет мягким и полупрозрачным. 2. Затем добавь в сковороду фарш и обжаривай еще минут 10 до приобретения мясом коричневого цвета. 3. После этого залей туда кетчуп, соус чили, горчицу и оставь тушиться еще 15 минут, пока соус не загустеет. В конце добавь соль и молотый перец по вкусу. 4. В это время обжарь сосиски и запеки хлеб. Для полноты вкуса внутренние стороны булочки можешь смазать оливковым маслом. После того как положишь сосиску на хлеб, залей ее приготовленным соусом, а сверху посыпь ломтиками сыра.

4. Начо-дог Ингредиенты на 8 порций: — 2 очищенных и нарезанных авокадо; — 1 большой чилийский перец, мелко нарезанный кубиками; — 1 мелко нарезанная луковица; — сок лайма; — 2 столовые ложки рапсового масла; — 3 столовые ложки измельченных листьев кинзы; — молотый черный перец; — 4 помидора; — 4 столовые ложки рапсового масла; — 8 сосисок; — 8 булочек для хот-дога; — 200 гр тертого твердого сыра; — 8 тонко нарезанных маринованных чилийских перца; — кукурузные чипсы. Приготовление: 1. Смешай авокадо, кубики перца чили, лук, сок лайма, рапсовое масло и кинзу в миске и тщательно перемешай. Приправь солью и молотым перцем по вкусу. 2. Сними кожуру с помидоров и запеки их, пока они не обуглятся со всех сторон. Затем удали из помидоров семена и нарежь их. В измельченные помидоры добавь оставшиеся рапсовое масло и лук, посоли и поперчи, а затем перемешай. 3. Обжарь сосиски до золотистого цвета, запеки хлеб, положив его на противень мягкой стороной вниз. Помести сосиски в булочки, полей сверху приготовленными соусами, затем посыпь сыром, чилийским перцем и чипсами.

5. Соленый хот-дог Ингредиенты на 5 порций: — 100 гр сливочного сыра; — 100 гр тертого твердого сыра; — 1 мелко нарезанный лук; — черный молотый перец; — растительное масло; — 5 сосисок; — 5 соленых огурцов; — горчица; — кетчуп. Приготовление: 1. Смешай сливочный сыр с твердым и добавь измельченный лук. Приправь солью и перцем по вкусу. 2. На среднем огне обжарь сосиски на растительном масле до небольшого обугливания по 4 минуты с каждой стороны. 3. Разрежь соленые огурцы продольно, как булочку, чтобы внутрь можно было засунуть сосиску. Сверху полей соусом из сливочного сыра, кетчупом и горчицей. Как изыскано приготовить макароны?