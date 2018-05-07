Советует косметолог: 6 средств для отпускной косметички

Косметолог Центра здоровья и красоты «Белый сад» Наталья Родина посоветовала незаменимые средства для вашего отпуска.

Патчи Horse Oil and Gold Hydrogel Eye Patch, Farmstay

О подобных патчах Gold & Snail Hydrogel Eye Patch я рассказывала в материале про средства от темных кругов под глазами. Бренд Farmstay создал похожие, но с конским жиром и коллоидным золотом в составе. Первый компонент хорошо увлажняет (в составе витамины А и Е, линолевая кислота), а второй разглаживает мелкие морщины и освежает лицо. Еще один важный ингредиент — экстракт алоэ. Он питает кожу и защищает ее от шелушений — на отдыхе особенно актуально.

Кубики льда для мгновенного сияния кожи, Annе Sеmonin

В отпуске их можно хранить в морозилке и делать минутный массаж лица, шеи и зоны декольте — отеки и синяки уходят. Механизм простой: достаете из морозилки, оборачиваете в ткань (она входит в комплект) и наносите на кожу. В составе растительные компоненты: тефрозия (стимулирует синтез бета-эндорфина, улучшает цвет лица, снимает воспаления), масло примулы и азелаиновая кислота — увлажняют и выравнивают тон. Маска пригодится после дня на солнце, когда вам необходимо будет подготовить кожу к вечернему макияжу.

Крем UV-Osk SPF 30, Tebiskin

Главная особенность SPF-cерии итальянского бренда Tebiskin — большое разнообразие солнцезащитных средств. Это создано специально для жирной и проблемной кожи (такие есть далеко не у всех брендов). Кроме того, что крем защищает от ультрафиолетовых лучей, он еще матирует и регулирует выработку себума. Не забивает поры.

Крем Blossom Cerate, Joëlle Ciocco

По консистенции крем напоминает воск. В составе пчелиное молочко, абрикосовое масло, эфирные масла мимозы, розы, нарцисса. Средство выручает, если вы пересушили или обветрили кожу. Наносите его под крем или используйте как маску после нахождения на солнце, если чувствуете сухость. Подходит для всех типов кожи.

Очищающая эмульcия Hyalogy P-effect clearance cleansing, Forlle'd Рекомендую эмульсию для смешанной и жирной кожи. Во-первых, ее удобно брать с собой — средство, как зубная паста, заключено в тюбик. Во-вторых, нужна всего капля для качественного очищения. Наносите его на влажную ладонь и растирайте на лице, создавая пену. В отпуске спасет обладателей жирной проблемной кожи от обострения акне. Но для сухой средство не подойдет.

Молочко для умывания Sensitive Cleansing Milk, Joëlle Ciocco

Деликатно очищает, не пересушивая, восстанавливает баланс pH. Поэтому смело советую тем, у кого сухая кожа. В составе натуральные компоненты: масла жожоба и сладкого миндаля успокаивают после дня на солнце, календула, арника, хвощ придают упругость коже.