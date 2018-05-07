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Загар вашей мечты: как получить, продлить и подчеркнуть
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Загар вашей мечты: как получить, продлить и подчеркнуть 

BeautyHack.ru 33 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Как сохранить загар после моря? Как сделать его не красным, а шоколадным и равномерным? На эти и другие вопросы об идеальном загаре отвечает врач-косметолог по телу салона красоты Beauty Corner Людмила Николенко.
Подготовка
«Солнечный напиток»
Чтобы получить хороший ровный загар, рекомендую подготовить свою кожу. Например, у марки Thalion есть ампульный курс Bronz’Age с бета-каротином. Это вкусный концентрированный напиток, который нужно пить за 5 дней до загара и первые 5 дней во время пляжного отдыха. Бета-каротин будет «проявлять» загар и в то же время защищать клетки кожи от солнечного излучения. А биофлавоноиды лимона, витамины С и Е сохранят ее молодость и упругость.
Пилинг
Чтобы загар лег равномерно, нужно отшелушить омертвевшие клетки кожи. Сделайте пилинг всего тела. У Thalion есть отшелушивающий флюид с морской солью и морским гелем — они скрабируют кожу и заодно хорошо ее увлажняют.
Плюс, в отличие от масел, морские полисахариды не забивают поры. Наносите флюид на сухую кожу тонким слоем 1-2 раза в неделю в течение месяца до пляжного отдыха.
На солнце
Как бы сильно вам ни хотелось загореть, перед выходом на пляж обязательно нужно использовать защитные средства и обновлять их на коже каждые 2 часа. После солнечных ванн увлажняйте кожу кремом или маслом. Массажное масло Thalion с арганой, спирулиной, кунжутом и ароматом жасмина успокоит и восстановит кожу.
Солнечное молочко для лица и тела SPF30, Thalion
Моделирующее масло «Океан солнца», Thalion
После загара
Чтобы продлить загар, нужно просто хорошо увлажнять кожу. А подчеркнуть цвет и сияние загара помогут увлажняющие кремы или масло.
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