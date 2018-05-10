Блогер создал робота из LEGO, который умеет кормить завтраками

Канадский блогер The Brick Wall занимается тем, что создает роботов из конструктора LEGO. Раньше его изобретения убирали снег и сено с полей, но на днях он представил на суд общественности робота, который может пригодиться всем, а не только аграриям и коммунальным службам. Новый агрегат умеет готовить яичницу с беконом. И, конечно же, он целиком и полностью сделан из LEGO. Сам робот, по сути, состоит из двух частей, одна из которых бьет яйца, а вторая — перемещает ингредиенты со специальной подставки на сковороду и перекладывает поджарившиеся яйца на тарелку. А чтобы было еще вкуснее, робот заботливо подсаливает блюдо и выкладывает на тарелку хлебушек. https://youtu.be/UY789mG36AQ Такую красоту The Brick Wall собрал не потому, что совсем обленился или захотел набрать просмотров, а в подарок своему папе на день рождения.

«Мой отец готовит завтрак каждую субботу и воскресенье — это 104 раза в год. Он заслужил такой подарок».

Увы, ничего кроме яичницы робот готовить не умеет, так что есть вероятность, что от такой диеты батя закукарекает. Машина запрограммирована на приготовление омлета, но на деле это выглядит как нервное размазывание яиц по поверхности сковороды лопаткой. Еще один минус состоит в том, что совсем без человека устройству не обойтись: придется разложить все ингредиенты и посуду на удобные для робота места, иначе он приготовит отраву. Хлеб и бекон, разумеется, нужно нарезать самому. А самый большой минус в том, что скорость готовки у LEGO-повара ни к черту, и проще погибнуть от голода, чем дождаться завтрака. Но с другой стороны, каждое утро можно наслаждаться бесплатным робошоу. Да и как мы, люди, для которых LEGO — это биониклы и им подобные, можем критиковать гений инженерной мысли.