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Этот маленький Lego-повар виртуозно готовит яичницу с беконом
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Этот маленький Lego-повар виртуозно готовит яичницу с беконом 

TechCult 44 минуты назад
Фото: TechCult
Изобретатель и конструктор Lego-устройств, известный в Интернете под именем «Кирпичная стена» (The Brick Wall), рассказал трогательную историю создания своей новой машины. Все детство автора, да и сейчас тоже, его уже пожилой отец каждую субботу и воскресенье жарил яичницу с беконом на всю семью. Получается 104 раза в год — вот бы сделать машину, которая выполняла эту нехитрую, но ответственную работу за него? Сказано — сделано, хотя процесс разработки отдельных узлов занял многие недели труда. В итоге на свет появился полуавтономный робот, который нуждается лишь в исходных продуктах и разогретой сковороде, чтобы пожарить яичницу. С беконом, солью и перцем — машина разбивает яйца, выкладывает продукты на сковороду, использует солонку и перечницу, перекладывает готовую еду на тарелку. Не так быстро, как живой человек, но не менее эффективно.
Самым сложным было отладить механизм, разбивающий яйца — на это ушло более недели работы. Пришлось решить задачу удержания скорлупы в манипуляторе после того, как она разбита, и яйцо вытекло наружу. Кирпичная стена хвастает тем, что за время экспериментов робот промазал и стряхнул скорлупу в сковороду всего 11 раз. Секрет — в небольших металлических лезвиях на манипуляторе, которые со стороны почти не видны.
Так как Lego-повара можно всерьез использовать для готовки, а не только игр, то автор позаботился об улучшении его эксплуатационных качеств. Например, большинство деталей оклеено прозрачной лентой, что упрощает их мытье и дезинфекцию. А еще робота удалось научить готовить не один, а целых два вида яичницы!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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