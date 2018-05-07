Новый NESCAFÉ Gold: кофе для самых ценных моментов

В 2018 году NESCAFÉ подготовил ценителям кофе особый подарок, над которым долгое время трудились специалисты всего мира. В апреле кофе № 1 в России осуществил наиболее ожидаемый перезапуск кофе NESCAFÉ Gold — самый масштабный за всю свою историю.

Новая ТВ-коммуникация бренда призывает вспомнить самые ценные моменты. Так важно не потерять связь с теми людьми, которые играют большую роль в нашей жизни. Сумасшедший ритм часто не дает возможности насладиться общением друг с другом. Нам встречаются сотни тысяч самых разных людей, с которыми мы учились, работали, отдыхали вместе… Но лишь немногие из них стали действительно близкими и сыграли значительную роль в нашей жизни.

В новом NESCAFÉ Gold все проработано до мелочей. Новый фирменный стиль невозможно с чем-то перепутать или не заметить. Стеклянная банка формы мягкого квадрата — это строгие, изящные и одновременно смягченные линии, которые олицетворяют модную простоту и элегантный шик. Банка и крышка выполнены в уникальном цвете матового золота, который притягивает внимание. Такую банку хочется взять в руки и проверить на ощупь.

Но самое главное — это новый кофе. Приходит новая эра NESCAFÉ Gold: инновационная рецептура использует две разные степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зерен для приготовления кофе. Это позволяет раскрыть всю полноту вкуса и аромата из самой глубины кофейного зерна. Вкус и аромат кофе новой рецептуры теперь не смогут отличить от свежесваренного даже ценители.