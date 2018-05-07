Как избавиться от похмелья быстро

Как только вы проснулись и обнаружили признаки похмелья (головокружение, тошнота, боль в висках или затылке, слабость в руках и ногах), начинайте пить воду. Иными словами, принимайте срочные меры в связи с обезвоживанием организма, которое неизбежно наступает при чрезмерном употреблении алкоголя. МедикФорум собрал такие советы, которые помогут встать на ноги.

Что делать при похмелье?

Нельзя восполнять водные потери крепким чаем, кофе, газированными напитками. Если хочется горячего чая, можно заварить некрепкий, положить дольку лимона, немного сахара. Молоком и кефиром медики не советуют увлекаться, т.к. они могут не «привиться». Однако даже небольшое их количество поможет восстановить силы, придаст энергии. Помимо обильного питья, хорошо бы поесть. Ничего жирного. Куриный бульон (можно из кубика), жидкие щи, картофельное пюре, яйцо всмятку, нежирный творог, йогурт. Из овощей — помидоры, огурцы. Превосходно помогают восстановлению нормальной работы желудка бананы. При нарушении баланса в организме, являющегося следствием употребления спиртного, происходят значительные потери калия, магния, натрия, фосфора. Помогут восстановить его знаменитые рассолы — капустный, огуречный, помидорный. Если не нарушен аппетит, хорошо с утра съесть большую тарелку кислых щей и салат из квашеной капусты, заправленный растительным маслом.

Как провести день после употребления алкоголя?

Если состояние и время позволяют, лучше выйти на свежий воздух, а не лежать на диване в душной комнате. Кислород помогает выведению токсинов из организма. Ни в коем случае не слушайте «доброжелателей», советующих сходить в баню и попариться. В состоянии похмелья это крайне опасно. Сердце и так готово «выпрыгнуть» из груди, а конечности сотрясает неуемная дрожь, в парной эти симптомы усилятся, и может произойти непоправимое. Физических нагрузок лучше вообще избегать. Но долго лежать тоже нельзя, лучше неспешным шагом передвигаться из комнаты в комнату — «расхаживаться». С лекарственными средствами в состоянии похмелья надо проявлять осторожность. Аспирин и парацетамол в качестве легкого обезболивающего — вот и все, что можно принять самостоятельно. Остальное должен посоветовать врач после измерения артериального давления и температуры, а также общего осмотра. Ранее эксперты назвали самые популярные способы борьбы с похмельем.