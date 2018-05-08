14 оригинальных блюд, которые украсят любой праздник

Как и полагается, начнем с закусок и салатов.

Вам понадобится:

слабосоленая сельдь — 200 г черствая булка — 30 г репчатый лук — 70 г зеленое яблоко — 30 г яйцо куриное — 2 шт.

растительное масло — 20 г сливочное масло — 50 г Приготовление:

Слабосоленую сельдь мелко порубить, черствую булку измельчить на мелкой терке, нарезать репчатый лук (20 г), зеленое яблоко очистить от кожуры и потереть на крупной терке, порубить отварные яйца. Репчатый лук (50 г) обжарить на растительном масле. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное и сливочное масло. Подавать с гренками или сухариками.

Вам понадобится:

масло оливковое — 25 мл сыр буррата — 75 г помидор — 125 г огурец — 100 г руккола, петрушка, базилик — 15 г перец болгарский — 25 г лук репчатый — 1 г соль — 2 г перец — 2 г салат листовой — 15 г Приготовление:

Снять шляпку с бурраты. Помидоры, огурцы, болгарский перец и зелень вымыть и крупно нарезать. Выложить на тарелку, в середину раскрыть сыр, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. При подаче украсить рукколой и веточкой базилика.

Папайя на гриле с козьим сыром от ресторана «Фаренгейт»

Вам понадобится:

киноа — 60 г папайя — 100 г листья маше — 30 г козий сыр — 40 г манго — 30 г оливковое масло — 12 г Приготовление:

Папайю жарим на гриле. Отвариваем киноа и укладываем на дно тарелки, оформляем листьями маше, козьим сыром, манго, жареной папайей. Заправляем хорошим оливковым маслом.

Вам понадобится:

тесто сдобное — 200 г сулугуни — 100 г Начинка для хачапури:

мука пшеничная — 5 г сулугуни — 100 г смесь яичная — 15 г масло сливочное — 5 г Приготовление:

Сделать начинку: сулугуни натереть на крупной терке, добавить муку, яичную смесь и сливочное масло. Тесто раскатать в виде блина. На центр выложить начинку. Соединить края теста, хорошо защипав, раскатать. Сверху посыпать тертым сыром сулугуни. Выпекать в печке при температуре 260 градусов 10 минут. Будет выглядеть очень эффектно, если подавать на круглой деревянной доске с ручкой.

Легкий суп из свежих овощей от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева

Вам понадобится:

вода — 400 мл стебель сельдерея — 40 г сушеные травы: тимьян, базилик, розмарин — 2 г картофель — 20 г цветная капуста — 40 г цукини — 30 г болгарский перец — 30 г шпинат — 20 г лук — 10 г морковь — 10 г соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Налить в кастрюлю воды, поставить на огонь, довести до кипения. Пока вода закипает, подготовить овощи: болгарский перец, картофель и кабачки нарезать брусочками, цветную капусту разделить на соцветия, лук, сельдерей и морковь нарубить кубиками, а шпинат нарезать крупно. Как только вода закипит, все овощи положить в кастрюлю и варить до готовности овощей — минут 40 на медленном огне. Приправить травами, солью, перцем и подать к столу.

Борщ украинский с пампушками от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой

Вам понадобится:

говяжья грудинка — 700 г лук (для варки) — 1 шт.

морковь (для варки) — 1 шт.

лук (для обжарки) — 80 г морковь (для обжарки) — 80 г картофель — 1900 г капуста белокочанная — 900 г фасоль гигантская белая — 200 г свекла — 2100 г сало — 170 г чеснок — 30 г томатная паста — 500 г чесночный соус: чеснок, укроп, вода по вкусу

Приготовление:

Сварить бульон из говядины: мясо с костей не снимать, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и варить на тихих оборотах минут сорок. Затем нарезать лук и морковь, обжечь на сухой сковороде — и в бульон. Продолжить варить бульон примерно 2,5 часа. Далее положить лавровый лист, снять бульон с огня. Снять мясо с костей и нарезать небольшими кусочками. В готовый бульон добавить картофель и варить до полуготовности. Фасоль промыть, сварить в отдельной кастрюле до полуготовности, слить воду, добавить к борщу, довести до кипения. Нашинковать капусту и добавить в суп. Обжарить лук и морковь — туда же. Обжарить свеклу с томатной пастой. Когда все закипит, добавить свеклу в суп. Сырое и несоленое сало прокрутить через мясорубку с чесноком, добавить в готовый борщ. Подавать борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.

Котлета по-киевски от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой

Вам понадобится:

куриное филе — 140 г сливочное масло — 35 г льезон (жидкая смесь яиц и молока) — 30 г панировочные сухари — 10 г соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Куриное филе тщательно отбить. Подсолить сливочное масло и сформировать колбаски. Аккуратно завернуть масло в подготовленное куриное филе, сформировать котлету. Панировать готовую котлету: обвалять в льезоне, затем в мелкой панировке. Дать котлете полежать 15-20 минут, затем жарить во фритюре или минут 20-25 при температуре 160 градусов.

Вам понадобится:

паста — 80 г краб — 15 г креветки очищенные — 45 г мясо лобстера — 5 г молоко кокосовое — 20 г рыбный бульон — 20 г соль — по вкусу

сахар — по вкусу

физалис — 10 г микрогрин — 1 г масло зеленое — 5 г масло сливочное — 10 г Для пасты:

мука пшеничная — 150 г мука кукурузная — 50 г мука ржаная — 50 г яйцо куриное — 5 шт. (3 целых, 2 желтка)

рыбный бульон — 50 г кленовый сироп — 10 г соль — 1 г масло оливковое — 10 г Приготовление:

Сделать пасту: все ингредиенты для пасты смешать, тщательно вымесить и оставить под пленкой на час. Затем раскатывать в тонкий слой, нарезать хаотичными кусками и варить в кипящей подсоленной воде в течение минуты. На раскаленную сковороду налить растительное масло, обжарить креветки. Далее всыпать к креветкам отваренную пасту и добавить остальные ингредиенты. Перед подачей украсить нарезанными дольками физалиса, а также микрогрином и зеленым маслом.

Ягодный мильфей от ресторана «Фаренгейт»

Вам понадобится:

нутовая вода — 1 стакан

сахар — 3 ст. ложки

ваниль — по вкусу

семена чиа — 1 ст. ложка

Для крема:

соевая сгущенка — 3 ст. ложки

соевая сметана — 3 ст. ложки

мятая клубника — 100 г Приготовление:

Нутовую воду смешиваем с сахаром, добавляем немного ванили, семена чиа и взбиваем до пиков в миксере. После чего высушиваем в духовке при 100 градусах около двух часов. Соевую сгущенку и соевую сметану соединяем с мятой клубникой. Прослаиваем нутовые воздушные безе ягодным кремом и оформляем ягодами.

Кокосовый чизкейк от бистро «Березка» и шеф-повара Режиса Тригеля

Вам понадобится:

База:

сливочный сыр — 225 г сливки 30% — 25 г кокосовое молоко — 25 г сахар — 15 г сливки растительные — 15 г желатин — 2,5 г сироп кокосовый — 30 г куриный желток — 2 шт.

Кокосовый мусс:

сливки — 100 г кокосовый сироп — 10 г агар-агар — 0,5 г Карамелизированный банан:

банан свежий — 1,5 шт.

мед — 25 г ром — 20 г растительное, топленое масло — по вкусу

кокосовая стружка — 10 г Глазурь из шоколада:

шоколад — 100 г Соус из манго:

пюре из манго — 100 г сахар — 10 г изюм — 20 г гранат — 20 г печенье амаретти — 1 шт.

сливочное масло — 10 г Приготовление:

База чизкейка. Сливки двух видов взбить с кокосовым молоком. Убрать массу в холодильник. Желтки взбить вместе с сахаром, сливочным сыром, сиропом. Замесить лопаточкой отдельно взбитые сливки, добавить в массу, в конце добавить желатин. Разлить по формочкам-кольцам до застывания, около получаса. Кокосовый мусс. Все ингредиенты вскипятить. Ввести в сифон, убрать в холодильник до застывания. Карамелизированный банан. Банан почистить, разрезать напополам, обжарить на растительном масле с добавлением топленого. Добавить в сковородку чуть-чуть меда и ром, фламбировать. Глазурь. Растопить шоколад и намазать его на силиконовый коврик, убрать в холодильник до застывания. Соус из манго. Пюре из манго с добавлением сахара выпарить пять минут на медленном огне. Подача. На подложку из печенья амаретти, смешанного с теплым сливочным маслом, выложить чизкейк, сверху выложить кокосовый мусс и посыпать обжаренной кокосовой стружкой. Глазурь шоколадную воткнуть в чизкейк хаотично. Гранат добавить в тарелку, банан выложить рядом. Банан посыпать обжаренной кокосовой стружкой и выложить на тарелку рядом с чизкейком. Рядом выложить изюм и гранат, украсить тарелку каплей соуса из манго.

Коктейль Ferrumtinez от ресторана Brisket BBQ и шеф-бармена Сергея Шацкого

Вам понадобится:

джин Brecon botanicals — 40 мл ликер Maraschino — 25 мл аперитив Ferro china baliva — 20 мл Приготовление:

В стакан насыпать лед, влить ингредиенты коктейля. Затем вращательным движением нужно перемешать барной ложкой содержимое, а затем отцедить напиток в бокал.

Лимонад от сети ресторанов Zotman Pizza Pie Вам понадобится:

облепиховое пюре (протертая облепиха) — 40 мл сахарный сироп — 15 мл лимонный фреш — 10 мл ванильная эссенция — пара капель

содовая — 200 мл Приготовление:

Выложить лед в бокал. Добавить все остальные ингредиенты и перемешать коктейльной ложкой (также можно смешать ингредиенты в шейкере). Можно подавать.

Фото: архив пресс-службы