Восточные секреты стройности: 10 правил

СодержаниеСовет 1: Подружитесь с палочкамиСовет 2: Сделайте главным гарниром рисСовет 3: Помните: специй много не бываетСовет 4: Ешьте продукты из соиСовет 5: Осторожнее с молочными продуктамиСовет 6: Скажите «нет» консервам и заморозкеСовет 7: Примите дары моряСовет 8: Выбирайте правильные десертыСовет 9: Налегайте на пробиотикиСовет 10: Больше зеленого чая Согласно статистике, самые стройные люди на планете — азиаты. Если вы с завистью смотрите на фигуры японцев и китайцев, постарайтесь перенять их полезные пищевые привычки! Вы и сами не заметите, как влезете в джинсы на парочку размеров меньше или сможете наконец-то с удовольствием загорать на пляже и купаться в море.

Совет 1: Подружитесь с палочками

На самом деле не имеет значения, какими приборами вы пользуетесь. Главное — с какой скоростью вы едите. Управление палочками заставляет европейцев увеличивать длительность приема пищи, благодаря чему мозг вовремя получает сигнал о насыщении и не разрешает переедать. Терпеть не можете палочки? Просто попробуйте есть медленнее!

Совет 2: Сделайте главным гарниром рис Причем, не обычный — белый, пропаренный, который уважают европейцы, а нерафинированный. Идеальным выбором станет бурый рис — источник медленных углеводов и клетчатки. Исследования ученых, опубликованные в издании American Journal of Clinical Nutrition, показали, что три и больше порций цельнозерновой пищи в день способствуют снижению веса и уменьшению объема висцерального жира. Вот почему блюдами из цельного зерна стоит хотя бы частично заменить картофель и макароны.

Совет 3: Помните: специй много не бывает

Для азиатской кухни характерно обилие специй и приправ. Азиаты, побывавшие в России, признаются, что наша пища им кажется пресной. Конечно, это не значит, что нужно сыпать перец ложками в свою тарелку, но добавлять травы и приправы в блюда (в том числе, в напитки и десерты) — очень полезно. Каждая специя вносит свой вклад витаминов и минеральных веществ. Не проходите в магазине мимо кайенского перца, куркумы, карри, чеснока, лука и других приправ.

Факт!

Ученые из Университета Лаваля в Квебеке (Канада) опубликовали результаты любопытного исследования. Оказывается, люди, которые едят на завтрак пищу с кайенским перцем, худеют быстрее, чем тем, кто отказывается от острой приправы. Перец помогает контролировать аппетит, благодаря чему человек употребляет меньше калорий в течение дня.

Совет 4: Ешьте продукты из сои Представить себе восточную кухню без соевого соуса и сыра тофу — невозможно. И хотя ученые все еще настороженно относятся к блюдам из сои, они все же признают, что они могут быть полезными для здоровья. В 2009-м году в издании Annual Rewiews были опубликованы результаты исследований, согласно которым, соя помогает снижать вес.

Однако выбирая соевые продукты, помните, что они должны быть ферментированными. Кроме того, при выборе соуса всегда учитывайте содержание в нем соли, сахара и других не самых полезных добавок.

Совет 5: Осторожнее с молочными продуктами

В то время, когда европейцы не мыслят своей жизни без молочных продуктов питания, азиаты свободно проживут без них. И эта позиция имеет право на существование! Дело в том, что с возрастом у человека снижается способность усваивать лактозу (молочный сахар). В некоторых случаях это приводит к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта — например, к вздутию живота. Если после употребления молока вы чувствуете ухудшение самочувствия, сделайте упор на альтернативные источники кальция и белка.

А вы знали?

В азиатской кухне, в отличие от европейской, приветствуется сочетание разных видов белка в одной тарелке. Например, китайцы с легкостью комбинируют тофу, бобы, устрицы и рыбу. Любые миксы, главное, чтобы это было вкусно!

Совет 6: Скажите «нет» консервам и заморозке

Основа азиатской диеты — это свежие продукты питания. В отличие от русской кухни, в ней не приветствуется консервация и замороженные впрок продукты. Все блюда готовятся «с пылу, с жару». И в этом есть польза для фигуры! В процессе консервирования активно применяются сахар, соль и уксус — не самые полезные добавки. Если сладкие джемы и варенья — очень калорийные и поэтому могут способствовать набору лишнего веса, то соленые овощи могут задерживать жидкость в организме, способствуя возникновению отеков. Замороженные продукты питания менее коварны, но после разморозки теряют свои вкусовые качества и часть полезных свойств.

Совет 7: Примите дары моря

Рыба и другие дары моря присутствуют в питании китайцев и японцев практически каждый день. И именно это, по мнению исследователей, помогает им сохранить отличную форму. Омега-3 и Омега-6 ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, морских водорослях и моллюсках, стимулируют иммунитет, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, помогают в снижении веса. Данные трехнедельного эксперимента ученых показали, что худеющие, принимающие добавки Омега-3, в среднем теряют на 500 граммов в неделю больше.

Факт!

Япония является родиной самых дорогих видов рыб в мире. Так, 80% голубого тунца, который используется в приготовлении суши и роллов, отлавливаются в Японии. Стоимость килограмма деликатеса нередко превышает $ 375.000.

Совет 8: Выбирайте правильные десерты

Одной из причин накопления лишних килограммов у человека являются частые перекусы калорийной пищей. Примером могут служить шоколадки, пирожные, гамбургеры, творожные массы. В странах Азии такие продукты не пользуются популярностью. Азиаты выбирают полезные десерты — орехи, семечки и фрукты, снеки на основе риса, морских водорослей, красных бобов. Популярным перекусом являются фруктовые салаты, благодаря которым вовремя утоляется аппетит и организм насыщается витаминами и антиоксидантами.

Совет 9: Налегайте на пробиотики

Нельзя сказать, что азиаты едят только полезную пищу. В их рационе много жареных блюд. Это и национальное достояние японцев — жареная лапша, и ломтики мяса и рыбы с разной степенью прожарки, так называемые «стээки», — в Китае. Жареные блюда подают с овощами — кукурузой, редькой, цветной капустой и корнями лотоса. Помимо этого, в меню вводят ферментированные продукты. Последние присутствуют в рационе каждый день.

Благодаря содержанию пробиотиков, они облегчают пищеварение и повышают защитный функции организма, уменьшая вред от употребления жареной пищи. Хотите быть стройными? Ешьте по примеру азиатов кимчи, тофу, бобы натто и мисо.

А вы знали?

Китайская кухня считается одной из самых здоровых в мире. Прежде всего, за счет обильного содержания свежих фруктов и овощей. Но некоторые блюда способны повергнуть в шок. Жители Поднебесной едят «все, что движется» — насекомых, змей, крыс, птиц и собак. Кроме того, активно используются субпродукты: головы, ноги, печень, почки, сердца, а также кровь.

Совет 10: Больше зеленого чая Хотите жить долго, как китайцы и быть такими же стройными, как японцы — пейте 4-5 чашек зеленого чая в день! На Востоке к нему относятся как к настоящему эликсиру долголетия. Исследования ученых показали, что содержащиеся в чае антиоксиданты катехины помогают организму бороться со свободными радикалами — главными виновниками старения организма и возникновения заболеваний. Чай оказывает мягкое тонизирующее действие, помогает выводить токсины, благотворно влияет на обмен веществ.

В восточной кухне, традиционной для таких стран, как Япония, Вьетнам, Таиланд, Китай и Корея, снижению веса способствует употребление супов. Они менее калорийны, чем вторые блюда, в которые входит лапша (источник углеводов); мясо и морепродукты (источник белка), а также большое количество овощей, проростков и водорослей (источников витаминов, минералов, клетчатки).

Использование в восточной кухне в большом количестве морских водорослей, морепродуктов способствует пополнению запасов йода и улучшению работы щитовидной железы, отвечающей за скорость метаболизма.

Большое разнообразие специй позволяет удовлетворять голод быстрее за счет насыщения вкусовых рецепторов, таким образом, еда кажется вкуснее и порция может уменьшаться.

Применение в качестве десертов блюд из фруктов также позволяет получать натуральные сахара в комбинации с пищевыми растительными волокнами, что улучшает моторику кишечника и не дает слишком много калорий.

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