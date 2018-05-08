Какие продукты помогают похудеть?

Ни один продукт не будет полезен, если употреблять его в неограниченных количествах, но среди многообразия продуктов можно выделить наиболее полезные и вредные. Эти продукты должны присутствовать в рационе худеющего человека, они помогают избавиться от лишнего веса.

Грейпфрут

Этот фрукт наделен славой природного жиросжигателя, но эти слухи далеки от истины. Грейпфрут обладает другими полезными для похудения свойствами, он содержит очень мало углеводов и помогает снизить уровень сахара в крови, нормализовать выработку инсулина, именно этот гормон способствует появлению жировых отложений. Каждый день нужно съедать от четверти до половины грейпфрута после приема пищи.

Имбирь

Корень имбиря нормализует пищеварение и помогает организму правильно усваивать питательные вещества, перерабатывая их в энергию, а не в жиры. Такими свойствами обладает свежий, сушеный и даже маринованный имбирь, поэтому употреблять продукт можно в любом виде. Желательно употреблять имбирь после самого плотного приема пищи, чтобы оказать вспомогательное действие пищеварению.

Корица

Еще один продукт, который известен способностью сжигать жиры, но на самом деле работает иначе. Эта специя выравнивает уровень сахара в крови и не допускает резких приступов голода. Для того, чтобы корица помогала худеть, ее нужно использовать не с выпечкой, а с полезными блюдами — смузи, фруктовыми салатами, кашами, для добавления в кефир и творог.

Добавление корицы в чай или кофе помогает безболезненно отказаться от сахара.

Капуста

При употреблении капусты организм получает очень мало калорий, но очень много клетчатки. Пищевые волокна позволяют ощутить себя сытым, а также способствуют выведению шлаков и продуктов распада жиров.

Папайя

Сейчас этот фрукт продается в любом супермаркете и поэтому не считается экзотикой. Фермент папаин быстро и качественно расщепляет белки и жиры из пищи, для улучшения пищеварения фрукт нужно употреблять после приема пищи.

Кисломолочные продукты с низким содержанием жира

Не обезжиренные, а с низким содержанием жиров, это натуральные йогурты, творог, простокваша, кефир. Кисломолочные бактерии участвуют в обменных процессах, а особый гормон кальцитрол помогает организму сжигать жировые отложения.

Малина

Полезной будет как свежая, так и замороженная малина, свойства ягоды не теряются даже при тепловой обработке. При употреблении малины обменные процессы ускоряются, шлаки и токсины выводятся намного быстрее. Но это не относится к малиновому варенью, наличие сахара делает его не полезным, а вредным для похудения продуктом.

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