Полезно ли кукурузное масло?

Для получения кукурузного масла используют зародыши кукурузы, применяется холодный отжим и экстракция. Масло бывает рафинированным и нерафинированным, рафинированное подразделяется на дезодорированное марки «Д» и «П». Марка «Д» предназначена для диетического питания, марка «П» — для пищевой промышленности в целом.

В кукурузном масле нет углеводов и белков, оно на 99,9% состоит из жиров, в продукте представлены микроэлементы — железо, йод, хром и никель, а также минералы — фосфор и натрий, витамины токоферол и филлохинон, это производные витамина Е. Присутствующие в кукурузном масле ненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми, то есть они не вырабатываются организмом человека и поступают только из продуктов питания, это олеиновая кислота (содержание от 27 до 33 граммов на 100 граммов продукта) и линоленовая кислота (около 53 граммов на 100 граммов продукта).

Как и другие растительные масла, кукурузное масло является источников энергии, в 100 граммах содержится 899 килокалорий. Такого количества достаточно для покрытия трети энергетических затрат здорового человека с активным образом жизни, для правильного усвоения жирорастворимых витаминов, регуляции обменных процессов и создания новых клеток.

Линоленовая кислота является производной от омега-6 жирных кислот, она обладает свойством поддерживать состояние мышц, контролировать процесс накопления жировых отложений и клеточный метаболизм. Также линоленовая кислота выступает в роли основы для кислот омега-9, функции которых не менее обширны — нормализация уровня глюкозы в крови, профилактика развития заболеваний сердца и сосудов, формирования бляшек, улучшение иммунитета к бактериальным и вирусным заболеваниям, благоприятное воздействие на работу кишечника.

Как использовать кукурузное масло?

Рафинированные кукурузные масла безопасны в использовании для жарки, образование канцерогенов будет происходить только при температуре выше 232 градусов по Цельсию, чего не происходит в домашних условиях. Также кукурузное масло используется для заправки салатов и приготовления закусок.

Рафинированное масло используется и для детского питания, нерафинированные сорта не уместны для приготовления пищи.

В лечебных целях рафинированное кукурузное масло принимается два раза в день за полчаса до еды по столовой ложке. Такие меры уместны при ожирении, атеросклерозе, высоких уровнях холестерина, заболеваниях кишечника, печени и желчного пузыря, ухудшении состояния кожи, волос и ногтей.

Может ли кукурузное масло быть вредным?

Любой натуральный продукт при чрезмерном употреблении будет приносить не пользу, а вред, кукурузное масло не является исключением. В этом продукте преобладают жирные кислоты омега-6, в норме их не должно поступать больше, чем кислот омега-3. Нарушение баланса приводит к воспалительным процессам, иммунным и даже онкологическим заболеваниям. У беременных женщин переизбыток омега-6 при недостатке омега-3 приводит к тяжелому токсикозу.

При неправильном хранении кукурузное масло окисляется и становится вредным, в нем образуются альдегиды, кетоны и другие опасные вещества. Для того, чтобы продукт сохранил свои свойства, его надо хранить в плотно закупоренной таре в помещении с нормальной влажностью, место для хранения должно быть темным.

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