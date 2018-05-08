Чеснок: польза и вред для здоровья

Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что чеснок полезен. А в чем конкретно его польза? Знаем ли мы о возможностях этого универсального лекаря, способного предупреждать и лечить заболевания практически всех органов и систем человеческого организма? Давайте проверим…

Чеснок &amp;amp;amp;mdash; универсальный лекарь

Вред чеснока и противопоказания к его употреблению

Обычно о противопоказаниях любого лекарственного средства скромно упоминают где-нибудь в конце пространного описания его несомненных достоинств. Мы же начнем разговор с предупреждения о потенциальном вреде чеснока, чтобы предостеречь энтузиастов и любителей самолечения. При употреблении чеснока в пищу или использовании его в качестве лекарства необходимо

При употреблении чеснока очень важно знать меру

соблюдать меру. Считается, что для оздоровительного эффекта достаточно съедать в день от 2 до 5 зубчиков среднего размера. Разумеется, это усредненные цифры, но всегда стоит помнить: передозировка чревата раздражением слизистой оболочки желудка, а превышение дозы при использовании препаратов на основе чеснока (настойка, сок) может привести к спазмам коронарных сосудов сердца и головного мозга.

В использовании чеснока важно знать меру

Противопоказан чеснок при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока; при острых воспалительных заболеваниях почек; панкреатите; геморрое (в фазе обострения). Не следует употреблять его тем, кто страдает эпилепсией. Соблюдайте осторожность, если вы склонны к аллергическим реакциям: чеснок способен их спровоцировать. Весьма противоречивы рекомендации по употреблению чеснока во время беременности: они Ученые обнаружили в чесноке более 400 биологически активных веществ

варьируются от безоговорочного запрета до советов непременно есть чеснок для профилактики простуд и вирусных инфекций. Пожалуй, самое правильное в этой ситуации — посоветоваться со своим врачом, осведомленным о состоянии вашего здоровья, возможных рисках и противопоказаниях.

Чем полезен чеснок

В составе чеснока современные ученые обнаружили более 400 биологически активных веществ. Наши предки об этом не знали, что, впрочем, нисколько не мешало им использовать целебные свойства растения: в качестве продукта питания и лекарственного средства эта культура известна со времен египетских фараонов.

Люди используют чеснок с глубокой древности

Чеснок содержит фитонциды, обладающие противовирусным, бактерицидным и фунгицидным действием; зафиксированы также его противовоспалительные и антитоксические свойства. Благодаря этому, он эффективен при лечении и профилактике простудных заболеваний и гриппа; препараты чеснока используют при дисбактериозе кишечника, дизентерии, дифтерии, тифе, малярии, холере, туберкулезе и других заболеваниях. Чесночная кашица или мазь на основе чеснока применяется для лечения лишаев, грибка кожи, чесотки, угревой сыпи, экземы, псориаза. Чеснок полезен всем, у кого есть проблемы с сердцем и кровеносной системой.

Чеснок полезен всем, у кого есть проблемы с сердцем и системой кровообращения

Он регулирует артериальное давление; усиливает сокращение сердечной мышцы; снижает уровень холестерина в крови; очищает сосуды и укрепляет их стенки; разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, снижая способность тромбоцитов к склеиванию. Эти свойства позволяют использовать препараты чеснока в лечении и профилактике гипертонии, стенокардии, ишемической болезни сердца, анемии, сердечной недостаточности, атеросклероза, тромбофлебита, инфаркта миокарда, а также для восстановления организма после инсульта и профилактики повторного инсульта.

Если регулярно употреблять чеснок, таблетки не понадобятся

Чеснок обладает выраженным антиоксидантным и противоопухолевым действием, укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ и повышает сопротивляемость организма неблагоприятным условиям. Поэтому препараты на основе чеснока рекомендуют принимать для профилактики онкологических заболеваний и при лечении некоторых видов опухолей;

Чеснок укрепляет иммунитет и помогает в профилактике многих болезней

они также помогают восстановить силы и здоровье после перенесенной болезни или операции. Чеснок полезен при бессоннице, неврозах, головокружениях, ухудшении памяти; он повышает работоспособность и борется с авитаминозом. А еще он способен выводить из организма соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества и токсины. При артритах, артрозах, ревматизме, остеохондрозе, пяточной шпоре, подагре препараты чеснока применяют как внутрь, так и наружно — для натирания больных суставов. Отвар чеснока на молоке или чесночный сок, разведенный водой, используется в народной медицине как средство для изгнания глистов (в виде микроклизм). Чесноком лечат облысение и укрепляют волосы; он применяется для выведения бородавок и избавления от мозолей. Действительно универсальный целитель, не правда ли? Если вы хотите узнать больше о пользе чеснока и его применении для лечения и профилактики заболеваний, читайте статью Народные рецепты с чесноком от разных болезней. А еще можно воспользоваться одним из рецептов здоровья: приготовить чеснок с медом для восстановления сил или чесночное масло.