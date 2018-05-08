Только роботов принимают на работу в ресторан

Вы хотели бы пойти в ресторан, где нет ни одного живого повара, официанта или уборщика? Именно такое заведение открылось в Бостоне (США). Разумеется, посетителей там обслуживают по полной, но делают это роботы. Первый в мире роботизированный общепит создали студенты из Массачусестского технологического института в сотрудничестве с обладателем звезды Michelin шеф-поваром Даниэлем Булю. В кухне ресторана обустроено семь блоков, в каждом умные машины готовят определённые блюда (пиццу, пасту, овощи и пр.). Процесс обслуживания продуман до мелочей: посетитель выбирает блюдо из меню на мониторе, на кухню поступает сигнал, после чего система определяет, в какой блок направить заказ. Готовятся блюда несколько минут, так долго ждать не придётся. Кстати, клиенты могут наблюдать за процессом через открытые двери. Ну а чтобы роботы не сбились, за ними всё-таки наблюдают два настоящих повара.