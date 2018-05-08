Домашняя рикотта

Традиционный итальянский сыр рикотта делается на основе сыворотки, оставшейся после приготовления моцареллы, либо других сыров. Рикотту копят, выдерживают в течение определенного времени, чтобы сыр стал твердым, готовят в печи, но наибольшее распространение получила обычная свежая рикотта. Ее используют как ингредиент для салатов, начинку для первых блюд и при выпечке десертов.

Так же как и настоящего сыра маскарпоне, качественной рикотты по известным причинам в продаже пока нет. Если вы не готовы отказаться от лазаньи, равиоли, тортов и ряда других блюд с рикоттой, самое время освоить технику ее приготовления. Чудес ждать не стоит — по вкусу домашняя версия, разумеется, будет отличаться от настоящей итальянской рикотты. Но аналог рикотты гарантированно будет вкуснее того, что предлагают сейчас магазины.

Ингредиенты:

2 литра цельного непастеризованного молока 1/3 чашки лимонного сока или белого уксуса 0,5 чайная ложка соли 1 чайная ложка сахара

Процесс:

Молоко налейте в кастрюлю. Поставьте ее на средний огонь и нагрейте молоко до 90 °C.

Температуру контролируйте термометром. Главное условие приготовления — молоко не должно кипеть. Если вы заметили малейшие признаки, что жидкость сейчас закипит — снимите молоко ненадолго с огня, слегка уменьшите температуру и верните кастрюлю на огонь.

Добавьте лимонный сок или уксус, сахар и соль. Осторожно перемешайте.

Оставьте молоко на огне примерно на 10 минут. Через какое-то время вы увидите, как отделяется творожная масса и сыворотка. Если разделения не происходит, добавьте еще 1 столовую ложку лимонного сока или уксуса и подождите несколько минут, чтобы образовались «хлопья».

Над кастрюлей установите сито, застелите его марлей. Переложите творожную массу на марлю и дайте жидкости стечь от 10 до 60 минут, в зависимости от того, какую вы хотите получить рикотту: влажную или твердую. Чем дольше будет стекать жидкость, тем тверже будет масса.

Аналог рикотты можно использовать сразу же или хранить в холодильнике в герметичном контейнере до недели.