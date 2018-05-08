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«В СССР именно пальмовое масло заменяло материнское молоко в детском питании»
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«В СССР именно пальмовое масло заменяло материнское молоко в детском питании» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Анализ роста поставок пальмового масла в Россию, желание Минсельхоза побороть фальсификат на рынке молочной продукции и расширить дорогу цельному молоку абсолютно логичны. Минсельхоз России правильно делает, что не вводит запрет, а изучает последствия его возможного введения, как говорится „десять раз отмерь, один раз отрежь“. Во многих странах растительные жиры считаются более полезными, чем животные, а у нас еще и нехватка по животным жирам составляет около 50%. Пальмовое масло является ингредиентом, потребление которого в пищевой промышленности (не только в молочной) все больше растет ввиду технологичности продукта. Низкая стоимость сырья также соответствует тренду снижения себестоимости выпуска безопасных для здоровья населения продуктов ввиду падения доходов населения. Развитая отечественная переработка пальмового масла в специальные жиры, позволяет гарантировать качество продукта, успех программ импортозамещения, наличие рабочих мест и поддержание маржинальности масло-жирового комплекса России.
Сегодня мы ввозим пальмовое масло как сырье и перерабатываем его на территории страны. Если квотировать ввоз сырья, то Россия будет закупать готовые спецжиры из других стран по более высокой цене, что скажется и на цене готовой продукции для потребителя. При этом квотирование не окажет влияние на объемы выпуска фальсифицированной продукции, так как чем больше покупателя запугивать неподтвержденным вредом растительных жиров, в том числе пальмовым маслом, тем более сложно производителю и покупателю будет реализовывать продукт с реальным составом, на котором указано „пальмовое масло“ или спецжиры. Тотальная демонизация в информационном поле не основана на официальных исследованиях. Это косвенно подтверждается фактом использования в СССР именно пальмового масла в детском питании в качестве заменителя материнского молока и распространенности растительно-молочных продуктов в Европе.
Более существенная, на наш взгляд, проблема кроется не в использовании пальмового масла, а в так называемой „честной этикетке“ и просветительской работе о безопасности растительных белков. Очень важно, чтобы производители правдиво указывали на этикетке состав продукта. Позиционирования продуктов с использованием растительных жиров под видом молочных недопустимо. Покупатель должен понимать, что именно он приобретает и сам выбирать товар на полке».
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