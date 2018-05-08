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Шашлык из стерляди. Рецепт в инфографике
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Шашлык из стерляди. Рецепт в инфографике 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Теплые майские деньки — хороший повод для отдыха на природе. Шашлык из свинины, баранины, курицы, овощи-гриль, сосиски и купаты на костре… Мы предлагаем вашему вниманию особенное блюдо на мангале — шашлык из стерляди. Стерлядь — это гордость югорского края, царская рыба.
В рецепте шашлыка используется сливочный йогурт без добавок, сметана или майонез. Важно, удалить визигу из рыбы. Визига — это хорда из плотной, мягкой ткани, имеет вид шнура, состоит из соединительной ткани и хрящевых частей. Визига может придать блюду горьковатый вкус.
Пошаговая инструкция приготовления — в инфографике «АиФ-Югра».
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