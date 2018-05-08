19 вещей, которые способны взбесить кого угодно

Иногда ты думаешь, что мир прекрасен, а ты достиг дзена, а потом раз и наступаешь на жвачку или роняешь бутерброд маслом вниз. И всё, прощай, хвалёное спокойствие, здравствуй, гнев и негодование. Каждый день мы сталкиваемся с кучей раздражающих вещей, которые выводят нас из себя. С чем-то мы миримся, а с чем-то никак не можем смириться. В таких случаях спасает только юмор. Собрали для вас 19 мелочей, которые способны взбесить кого угодно.

1. Слишком маленький пакет для мусорного ведра 2. Ложка, упавшая в суп 3. Ад для перфекциониста 4. Масло, которое не мажется на бутерброд 5. Слишком тонкие полотенца для рук 6. Замусоренный рабочий стол на компьютере 7. Прилипшее к коробке шоколадное печенье 8. Ластик, который не стирает 9. Люди, которые не в состоянии правильно упаковать цветные карандаши 10. Хитрое солнце 11. Хаотично наклеенные кружочки 12. Не открывающийся пакет 13. Однослойная туалетная бумага 14. Посылка, которую запихало вот так назло 15. Люди, которые загораживают весь вид своими телефонами 16. Когда люди оставляют тебе немного еды на дне упаковки просто потому что им лень её выкидывать 17. Кто-то не знает, как выглядит цифра восемь? 18. Вот эти вот пончики 19. Плеер, который невозможно включить погромче А вас что бесит?