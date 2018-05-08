Зараженные апельсины заполонили прилавки костромских магазинов

Костромские эксперты проверили апельсины, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу у лаборатории заказала газета «Северная правда».

Специалисты проверили апельсины, купленные в магазинах «Магнит» , «Адмирал», «Карусель» и «Лента».

Найти нормальные образцы оказалось крайне проблематично. Большинство плодов было покрыто едва заметным белым налетом и черными точками.

На первый взгляд кажется, что это грязь и ее просто можно отмыть. Но нет — налет и точки говорят о том, что на кожуре апельсинов живут паразиты. Их эксперты обнаружили абсолютно на всех приобретенных фруктах.

В апельсинах из «Магнита», «Адмирала» и «Карусели» поселилась красная померанцевая щитовка, на образцах из «Ленты» — щитовка пальмовая.

Для человека щитовка не опасно. Но эксперты говорят, что она может убить комнатные растения. Она способна легко переместиться со шкурки апельсина на какой-нибудь цветок. И в прямом смысле выпить из него все соки.

Таким образом, специалисты забраковали абсолютно все образцы.

Как выбрать хорошие фрукты?

Вкуснее обычно являются более мелкие апельсины.

Чем больше пор на корке фрукта, тем он слаще.

Более зрелый плод обычно тяжелее остальных.

Самый спелый и сладкий — тот фрукт, от которого исходит аромат.

Даже зеленоватые апельсины могут быть зрелыми и вкусными.